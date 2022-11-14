باع صندوق الاستثمارات العامة أمس (الأحد) جزءاً من حصته في شركة «تداول»، ببيعه نحو 12 مليون سهم تعادل 10% من رأسمال الشركة، وبلغ حجم الطرح 2.29 مليار ريال، كثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع على الإطلاق في السوق السعودية ومنطقة الخليج. وتبلغ حصة الصندوق بعد البيع 72 مليون سهم أو 60% من رأسمال الشركة. وبين مدير الاستشارات الاستثمارية في الإدارة العامة لاستثمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة إياس الدوسري، أن صفقة بيع 12 مليون سهم من حصة الصندوق في مجموعة تداول السعودية تأتي في إطار برنامج الصندوق لإعادة تدوير رأس المال، الذي يهدف الصندوق من خلاله إلى الاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي.وأوضح الدوسري، في بيان للصندوق، أن نجاح عملية البيع يعكس الجاذبية التي تتمتع بها السوق المالية السعودية وثقة المستثمرين في متانة وقوة الاقتصاد السعودي.وأضاف أن الصفقة ستسهم في زيادة الأسهم الحرة المتداولة للشركة ورفع السيولة في السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز القيمة للمساهمين في الشركة والسوق السعودية بشكل عام.وتمت قبل افتتاح أمس (الأحد) 544 صفقة خاصة في السوق السعودية على «تداول السعودية» بـ12 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 2.29 مليار ريال. وتراجع سهم «تداول» خلال تداولاته أمس (الأحد) بنسبة 10% عند 188.80 ريال. وبلغت التداولات على السهم نحو 14 مليون سهم بقيمة 2.66 مليار ريال، تضمنت صفقات خاصة بنحو 12 مليون سهم وبقيمة 2.3 مليار ريال بسعر 191 ريالاً.