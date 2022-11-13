بالتعاون مع القنصلية الإيطالية، يحتفل فندق حياة هاوس جدة بالأسبوع العالمي للمأكولات الإيطالية، من خلال تقديم تجربة أسبوع إيطالي مميزة، مصممة لتعكس الأناقة الإيطالية كجزء من الأسبوع الإيطالي العالمي.

سيقوم مطعم إتش في فندق حياة هاوس جدة بافتتاح الليالي الإيطالية لمدة 7 أيام، بدءاً من الاثنين الموافق 14 نوفمبر إلى الأحد 20 نوفمبر. حيث سيأخذكم الشيف في رحلة ساحرة لتذوق الأطباق الإيطالية المفضلة لديكم في أجواء لا تنسى وخدمة لا تضاهى يومياً من الساعة 7:00 مساءً حتى الساعة 11:00 مساءً، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الأطباق الإيطالية الأصلية، بناءً على المكونات الأصلية التي تم إحضارها مباشرة من إيطاليا خصيصًا لهذه المناسبة، مع مشاهدة المعكرونة المصنوعة من الصفر، وإعداد البيتزا الخاصة، ومشاهدة الريزوتو والاستمتاع بأفضل المأكولات الإيطالية واستكمال وجباتهم مع الشوكلاتة الإيطالية الفاخرة.

ويبلغ السعر للشخص 99 ريالا سعوديا، يضاف إليه 15%