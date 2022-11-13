أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على ارتفاع حاد في جلسة الجمعة، ليحققا مكاسب لليوم الثاني على التوالي بعد أن أدت قراءة ضعيفة للتضخم إلى زيادة الآمال في أن يصبح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقل تشدداً في رفع أسعار الفائدة.وقفز سهم أمازون 4.3% مع ارتفاع سهمي أبل ومايكروسوفت بأكثر من 1% ليساهموا في مكاسب ناسداك.وقفز المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.93% لينهي الجلسة عند 3993.05 نقطة.وصعد المؤشر ناسداك المجمع 1.88% إلى 11323.33 نقطة، فيما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.10% إلى 33749.18 نقطة.