أعلنت شركة «إتش إس بي سي» العربية السعودية و«مورغان ستانلي» السعودية؛ بصفتهما منسقين عالميين مشتركين لصندوق الاستثمارات العامة ومجتمعين مع شركة الراجحي المالية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات، عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر من قبل المستثمرين من المؤسسات بنجاح لبيع حصة 10% في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة.وحسب بيان على موقع «تداول السعودية»، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 191 ريالاً سعودياً للسهم الواحد.وأعلن الصندوق يوم الخميس الماضي، اعتزامه بيع 12 مليون سهم في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، التي تمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة، إلى فئة المستثمرين من المؤسسات.وسيتم تنفيذ عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها خارج نطاق السوق اليوم (الأحد)، قبل افتتاح السوق، وفقاً لآلية الصفقات المتفاوض عليها المنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية الصادرة عن تداول السعودية.