حقق المليارديرات من أصحاب وأثرياء شركات التكنولوجيا الأمريكية أرباحاً قياسية، بعد الارتفاع الحاد الذي سجلته أسواق الأسهم في الولايات المتحدة، حيث أضافوا إلى ثرواتهم 59 مليار دولار في يوم واحد فقط.وقال تقرير نشره موقع (بزنس إنسايدر): «إن انتعاش الأسواق الخميس الماضي، أدى إلى ارتفاع ثروة المليارديرات الأمريكيين في مجال التكنولوجيا بمقدار قياسي ليوم واحد، مما منحهم فترة راحة من عام قاسٍ لأسهم التكنولوجيا».وارتفعت الأسهم الأمريكية بنسبة وصلت إلى 7% يوم الخميس، بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر أن التضخم قد هدأ، مما أثار الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي سيبطئ رفع أسعار الفائدة، وفقا لما نقلته «العربية نت».وبفضل هذا، أضاف 32 مليارديراً في مجال التكنولوجيا بشكل جماعي 59 مليار دولار إلى صافي ثرواتهم يوم الخميس، بحسب ما أوردت وكالة بلومبيرغ للأنباء، إذ إن الكثير من ثروات المليارديرات مرتبطة بحيازاتهم في شركات التكنولوجيا المدرجة.