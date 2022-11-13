كشف رصد أجرته «عكاظ» أن أرباح 151 شركة مدرجة بلغت خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022 نحو 196.2 مليار ريال، بمتوسط تحقيق الشركات لربح يومي يقدر بـ2.18 مليار ريال.وأظهرت الحصيلة الإجمالية لنتائج الشركات السعودية مواصلة الأرباح المجمعة ارتفاعها للربع السادس على التوالي، لتصل إلى 196.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث.وجاء ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي إلى تحسن نتائج معظم القطاعات، وعلى رأسها كل من قطاع «الطاقة» باستثناء شركة «الحفر» المدرجة أخيراً، وقطاع «البنوك» وقطاع «الاتصالات» بنسب نمو قدرها 42%، و23%، و23%، على التوالي، وتحول كل من قطاعي «التأمين» و«إدارة وتطوير العقارات» للربحية مقارنة بتسجيل خسائر خلال الربع المماثل.وارتفعت أرباح شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 43% لتصل إلى 156.07 مليار ريال خلال الربع الثالث 2022 قياساً بأرباح قدرها 109.07 مليار ريال خلال الربع المماثل، نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة.وساهم قطاع «الطاقة» بالجزء الأكبر من إجمالي الأرباح الصافية للشركات السعودية خلال الربع الثالث 2022، إذ بلغت نسبة مساهمة القطاع 80.3%، بعدما ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 42% لتصل إلى 155.20 مليار ريال خلال الربع الثالث 2022، ويعود إلى الارتفاع شبه الجماعي لأرباح شركات القطاع وعلى رأسها أرباح «أرامكو» المرتفعة 43% نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المبيعة.وارتفع قطاع «البنوك» للمرتبة الثانية بعدما كان في المرتبة الثالثة خلال الربع السابق، وبنسبة مساهمة بلغت 8.6% من الأرباح الإجمالية للسوق، بعدما ارتفعت أرباح القطاع بنسبة 23% لتبلغ 16.54 مليار ريال خلال الربع الحالي، ويرجع ذلك للارتفاع شبه الجماعي للبنوك المدرجة في السوق نتيجة ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان لأغلب بنوك القطاع.