قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء في شرم الشيخ: «أحرزنا تقدماً مهماً في التحول للطاقة الخضراء»، معدداً الإنجازات التي تمت حتى الآن.

وتابع وزير الطاقة: «في كل عام سنصبح أكثر اخضراراً مع مضينا قدماً».

كما أشار وزير الطاقة إلى أن هدف المملكة المناخي أن تصل إلى صفر انبعاثات كربونية عام 2060، مضيفاً أن هذا يعتمد على التكنولوجيا، والمملكة تأمل في تحقيق ذلك في وقت أقرب.

وقال وزير الطاقة: «سنسائل دول العالم عما يقدمونه لأننا نريد من الآخرين مضاهاتنا وتوجيه أموالهم لدعم القضايا التي يتشدقون بها».

وأضاف: «إن شركة إنتاج النفط الحكومية أرامكو، لديها أقل مستوى من انبعاثات غاز الميثان بكل المعايير».

كما أشار أن الهدف بأن تشكل الطاقة النظيفة 50% من مزيج الطاقة في المملكة.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: «إن الأمر سينتقل من الطموح إلى الأفعال ونحن مستعدون ولدينا التزام في الشرق الأوسط والمملكة عبر المبادرات الخضراء».

وتابع وزير الطاقة: «نحن ملتزمون بتقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن، وأثق أننا سنكون قادرين على الوفاء بذلك، ولقد ذكرت منذ وقت طويل أننا نخطط ونهدف لتوليد 50% من الكهرباء من الطاقة المتجددة، وقد تم بالفعل توليد 400 ميغاواط من الطاقة النظيفة، إذ تم تقليص الانبعاثات الكربونية بنحو مليون طن».

ولفت أيضاً إلى مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية، مع وجود أكثر من 13 مشروعاً في القطاع بطاقة 11.4 غيغاواط وباستثمارات تبلغ 34 مليار ريال، في ظل الطموح لتقليل نحو 21 مليون طن من الانبعاثات سنوياً. مشيراً إلى أن برنامج السعودية للطاقة المتجددة حصل على جوائز دولية، وفي العام القادم سيتم الانتهاء من خطط لتطوير 10 مشاريع طاقة متجددة إضافية.