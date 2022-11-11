شاركت السعودية الرقمية بجناح فريد يضم 9 جهات حكومية في مؤتمر ومعرض غارتنر لتنقية المعلومات Gartner IT Symposium/Xpo 2022، المنعقد بمدينة برشلونة في إسبانيا خلال المدة من 7 ـ 10 نوفمبر؛ بهدف نقل تجربة المملكة الرائدة في التحول الرقمي، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في مجال الحكومة الرقمية.

ويمثل جناح «السعودية الرقمية» العديد من الجهات الحكومية وهي: وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الاستثمار، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للسياحة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، إذ يضم الوفد السعودي نخبة من القيادات الحكومية الرقمية، وصنّاع القرار في التحول الرقمي، إضافة إلى ممثلي المنصات الحكومية الرقمية، وفريق عمل السعودية الرقمية.

وقدّمت الرئيسة التنفيذية لمستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار المهندسة منى السبيعي خلال فعاليات المؤتمر، عرضًا رئيسًا بعنوان «مستشفى صحة الافتراضي: بُعد جديد للرعاية الصحية خارج الحدود»، فيما قدّم وكيل وزارة العدل المساعد لخدمات التنفيذ المهندس سلمان العتيبي عرضًا بعنوان‏ «مستقبل أنظمة العدل الإلكترونية: تجربة المملكة العربية السعودية في قضاء التنفيذ».

وتعمل هيئة الحكومة الرقمية من خلال جناح «السعودية الرقمية» على تعزيز الوحدة الرقمية بين الجهات الحكومية، وتشجيع الابتكار والأعمال، والإسهام في تنمية الأعمال الرقمية المحلية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى رفع ثقافة المواطنة الرقمية وتبادل التجارب والخبرات، وإيجاد الشراكات الدولية في التحول الرقمي.

يذكر أن جناح «السعودية الرقمية» يأتي في إطار عمل هيئة الحكومة الرقمية لتعزيز حضور المملكة على الخريطة الرقمية العالمية، واستعراض أحدث التقنيات وقصص النجاح في هذا القطاع الواعد.