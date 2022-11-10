اجتمع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي، مع نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة في تايلند سوبتانابونغ بنميشا، حيث بحثا في الاجتماع أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الطاقة.

كما تناول الاجتماع تأكيد الوزيرين أهمية دعم استقرار أسواق البترول العالمية من خلال تشجيع الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة، والحاجة إلى تأكيد ضمان إمدادات جميع مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن السعودية ستستمر في كونها الشريك الموثوق والرئيس لإمدادات البترول الخام لتايلند.

كما أكد الوزيران خلال الاجتماع أهمية تشجيع كلا الطرفين للعمل على مختلف فرص التعاون بما في ذلك مراكز الهيدروجين، واستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، والطاقة المتجددة، ومجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة.