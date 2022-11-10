أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الخميس)، بدء عملية بناء سجل الأوامر المسرّع (الطرح) لبيع جزء من حصته في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة (تداول).

إذ يعتزم الصندوق بيع 12 مليون سهم في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة التي تمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة إلى فئة المستثمرين من المؤسسات، وسيتم تحديد سعر السهم (سعر الطرح) من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع التي ستبدأ فورا، وسيتم الإعلان عن نتائج الطرح يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022.

وكشف الصندوق أنه سيتم تنفيذ عملية البيع من خلال الصفقات المتفاوض عليها خارج نطاق السوق يوم الأحد 13 نوفمبر 2022 قبل افتتاح السوق، وفقا لآلية الصفقات المتفاوض عليها المنصوص عليها في إجراءات التداول والعضوية الصادرة عن تداول السعودية.

وستتم عملية الطرح للمستثمرين من المؤسسات في السعودية والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة وفقا للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والمستفيدين من المؤسسات من اتفاقيات المبادلة المبرمة (SWAP Agreements) مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها وفق شروط وأحكام اتفاقيات المبادلة من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في تداول السعودية نيابة عن هؤلاء المستفيدين، إضافة إلى المستثمرين من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك الشركات والصناديق.

ووفقا لذلك، سيتم طرح الأسهم على بعض المستثمرين من المؤسسات الموجودين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للائحة «إس» (Regulation S) الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.

وتخضع الأسهم المبتقية في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة المملوكة من قبل الصندوق إلى فترة حظر لمدة 90 يوما، ولن تحصل الشركة على أي متحصلات من الطرح، ولن يكون لعملية الطرح أي تخفيض في ملكية المساهمين الآخرين في الشركة، كما يتماشى الطرح مع إستراتيجية الصندوق لإعادة تدوير رأس العمال والاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي.