تنفيذا لإستراتيجيتها التوسعية، وتعزيزا لشبكة فروعها، قامت شركة ذيب لتأجير السيارات، بافتتاح فرع جديد، في مدينة جدة، حي الربوة، الواقع على طريق الأمير ماجد، ليواكب الفرع النقلة الكبيرة التي تشهدها الشركة، من حيث الانتشار في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

ويأتي حرص «ذيب لتأجير السيارات»، على افتتاح فرع يعمل على مدار 24 ساعة في مدينة جدة لتلبية طلبات عملاء الشركة بمختلف شرائحهم، حيث يتميز الفرع الجديد بموقعه الإستراتيجي ومساحة لعدد كبير للسيارات، بجانب الكثافة السكانية التي يتميز بها الحي، الأمر الذي يمثل عامل جذب لتأجير السيارات من جانب مختلف فئات المجتمع، من شركات وأفراد وقطاع أعمال.

من جهته، قال المدير الإقليمي للمنطقة الغربية في شركة ذيب لتأجير السيارات عبدالعزيز بن صياح الغثيان في تعليقه على افتتاح الفرع الجديد:«إن افتتاح «ذيب لتأجير السيارات»، لفرعها الجديد الواقع في مدينة جدة بحي الربوة، يتماشى تماما مع سياسة الانتشار التي تتبعها الشركة منذ فترة طويلة، والتي تستهدف التوسع في مختلف مدن المملكة، لذلك واصلت الشركة تنفيذ خططها الإستراتيجية في افتتاح مزيد من الفروع الجديدة، لمواكبة المرحلة القادمة».

وأوضح الغثيان أن «ذيب لتأجير السيارات»، ستشهد خلال الفترة القادمة المزيد من التوسعات في المنطقة الغربية، وذلك تعزيزا لشبكة فروعها، التي تنتشر بمختلف مدن المملكة، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك قاعدة عريضة من العملاء يثقون بما نقدمه لهم من خدمات في مجال تأجير السيارات، حيث يحظون بتجربة مثالية معنا.

شركة ذيب لتأجير السيارات، تعتبر إحدى الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وتمتلك الشركة قاعدة عريضة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، والأفراد، بجانب امتلاكها لباقة واسعة من حلول وخدمات تأجير المركبات، وذلك من خلال التأجير طويل، وقصير المدى، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991، ليصل أسطولها حاليا إلى أكثر من 24 ألف مركبة.