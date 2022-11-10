أعلن مصرف الراجحي صدور قرار مجلس الإدارة بتاريخ 31 أكتوبر 2022م بتعيين وليد بن عبدالله المقبل في منصب عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الدورة الحالية للمجلس التي تستمر حتى تاريخ 13 نوفمبر 2023م، إضافة الى منصبه رئيساً تنفيذياً للمصرف.

ويشغل وليد المقبل منصب الرئيس التنفيذي للمصرف منذ بداية عام 2020م، ويملك خبرة طويلة في القطاع المالي والمصرفي وأعمال المراجعة والضريبة والاستشارات المالية الإدارية تزيد على 24 عاماً.

وخلال مسيرته مع مصرف الراجحي تقلد العديد من المناصب المهمة، إذ عمل رئيساً للمجموعة المالية للمصرف في عام 2010م، ثم منصب رئيس العمليات وتكنولوجيا المعلومات في عام 2014م، وفي عام 2019م أصبح نائب الرئيس التنفيذي للمصرف.

وشارك المقبل في إنجاز العديد من المشاريع التطويرية والإستراتيجية للمصرف خلال مسيرته.