وقع بنك الجزيرة والشركة الخليجية الأولى للتعهدات والمقاولات اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 324 مليون ريال سعودي، يقدم بموجبها بنك الجزيرة حلولاً تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل الأعمال الميكانيكية والكهربائية لمشروع الدرعية «سكوير 2» وفقاً لشروط ومعايير التمويل المعتمدة لدى البنك.

وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل رئيس مجلس الإدارة للشركة الخليجية الأولى وليد بن عبدالحميد البكوش، والنائب الأول للرئيس ورئيس مجموعة الشركات والمؤسسات المصرفية لبنك الجزيرة سامي بن جدعان المهيد، وذلك أمس (الثلاثاء) الموافق 8 نوفمبر 2022 في مقر إدارة بنك الجزيرة بالعاصمة السعودية الرياض.