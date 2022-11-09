وقعت شركة ضاحية سمو للتطوير العقاري ومؤسسة محمد العجمي للمقاولات وخدمات الطاقة، اليوم (الأربعاء)، عقداً، تقوم بموجبه الأخيرة بإنشاء محطة تحويل كهرباء رئيسية في مشروع ضاحية سمو في مكة المكرمة، بجهد 110/13.8 كيلو فولت، مما يشكل إضافة استثنائية لهذا المشروع العصري الذي يتألق في مدخل العاصمة المقدسة بحجمه الرائع وبالمميزات الفريدة التي يتمتع بها.

ووقع الاتفاقية من جانب شركة ضاحية سمو للتطوير العقاري الرئيس التنفيذي المهندس عبدالله بن محمد القحطاني، ومن جانب مؤسسة محمد العجمي للمقاولات وخدمات الطاقة نائب المدير العام المهندس سالم محمد العجمي، بحضور أمين العاصمة المقدسة ورئيس مجلس إدارة شركة البلد الأمين صالح التركي، ورئيس مجلس إدارة شركة ضاحية سمو عايض القحطاني، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين هشام كعكي.

ويُشكل مشروع «ضاحية سمو» واحدًا من أبرز المشاريع العقارية والعمرانية في العاصمة المقدسة، انطلاقًا من موقعه الإستراتيجي الفريد داخل حدود الحرم وفي المدخل الغربي لمدينة مكة المكرمة بجوار مجسم المصحف، على طريق الأمير محمد بن سلمان (جدة - مكة المكرمة السريع)، على بُعد دقائق قليلة من الحرم المكي الشريف، علاوةً على تقديمه مزيجًا فريدًا ومتنوعاً من الوحدات السكنية والتجارية والادارية مخدومة بكافة الخدمات العامة (مدارس، حاضنات أطفال، مساجد، مركز صحي، مركز دفاع مدني، مركز شرطة، مركز بلدي، مركز اجتماعي، ومساحات كبيرة من الحدائق) بمساحة تزيد نسبتها على 40% من مساحة المشروع التي تتجاوز 1.6 مليون متر مربع.

ويتميز مشروع «ضاحية سمو» بتخطيطه المُبتكر، الذي يليق بمشروع تتوفر فيه أرقى المعايير الحضرية والعمرانية، والذي يراعي أنسنة المدن ليقدم أسلوب حياة راقٍ، ومجتمع سكني عصري يتميز بالهدوء والخصوصية، والتصاميم المعمارية العصرية التي طعمت بالعناصر المستوحاة من العمارة المكية مثل الرواشين والمشربيات وغيرها والتي تناسب كافة الحاجات والمتطلبات، وتلبي تطلعات السكان وسط أجواء روحانية مفعمة بالراحة وصفاء البال.

ويُعتبر إنشاء محطة رئيسية لتحويل الكهرباء في مشروع «ضاحية سمو» امتدادًا للنهج الذي تأسس عليه هذا المشروع النموذجي، حيث تم تهيئة بنيته التحتية والفوقية، بأجود المواد وأفضل التقنيات وأعلى المعايير المحلية والعالمية.