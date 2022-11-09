ينضم إلى مجموعة مجوهرات (Happy Diamonds) الرمزية من شوبارد تشكيلة جديدة من قلادات الأحرف العربية المتوسطة الحجم والمصنوعة من الذهب الوردي (Happy Diamonds-Happy Me)، تجمع بين الألماس المتراقص مع 15 حرفاً من حروف الهجاء العربية، بما فيها 4 أحرف جديدة تضاف على التشكيلة السابقة. تكرم دار شوبارد من خلالها واحدة من أغنى اللغات المكتوبة في التاريخ البشري، حيث تستحضر هذه القلادات مخزوناً شاعرياً متدفقاً يعكس نظرة شوبارد وتميز إبداعاتها.

منذ ابتكار مفهوم هذه المجموعة للمرة الأولى في عام 1976 ضمن ورشات شوبارد، انطلقت الألماسات المتراقصة لتختال بجاذبيتها الفاتنة في أرجاء العالم، وسرعان ما أعجبت النساء بهذه الألماسات المحفوظة بين طبقتين من الزجاج الكريستالي ضمن كبسولة مغزلية من الذهب الخالص تسهم في انسيابية حركة كل منها لتنشر «بهجة الحياة» فيما حولها.

شكّلت رؤية الشلال وجمال مياهه المتهاطلة مصدر الإلهام لمصمم الدار، ليطلق الألماس ويحرره من قبضة مخالب التثبيت فيضمن تألقه بأبهى صورة، إذ تنساب هذه الألماسات بخفة وحرية يغمرها الضوء فاكتسبت اسم «الألماسات السعيدة» (Happy Diamonds) واشتهرت منذ ذلك الحين بفضل مجموعات الساعات والمجوهرات التي تزينت بها وذاعت شهرتها في شتى أنحاء العالم.

ألهمت الثقافة العربية دار شوبارد لتقدم قلادة (Happy Diamonds- Happy Me) الرمزية التي تتضمن كبسولة تحمل حروفاً عربية صغيرة ومتحركة، لتنقل الدار من خلال هذه الحروف رسالة تحمل مشاعرنا، وترمز للتواصل بين الثقافات وتطور الحضارات الحديثة. فمن خلال الاحتفاء بفن الخط الغني، تؤكد دار شوبارد ارتباطها بثقافة عريقة كان اسمها رديفاً للمعرفة والتنوير والانفتاح على العالم.

يستحضر تصميم هذه القلادات إحدى الروائع الكلاسيكية للدار، التي تتخذ شكل قلادة تتحلى بشكل دائري يرمز للحكمة. وصنعت القلادة من الذهب الأخلاقي الوردي عيار 18 قيراط ويكللها حجر ألماس. وفي قلب هذه الدائرة ثبّت حرفيو الدار لوحين من الزجاج الكريستالي ليشكلا معاً مسرحاً تتراقص فيه العديد من العناصر الذهبية المتراقصة وتقدمها المجموعة ضمن تشكيلتين؛ إحداهما قلادات صغيرة الحجم تتضمن 11 حرفاً عربياً تتضمن: الألف، والشين، والسين، والدال، والخاء، والفاء، والهاء، والنون، والميم، واللام، والياء، والأخرى قلادات متوسطة الحجم تتضمن 15 حرفاً عربياً تتضمن: الألف، والشين، والسين، والدال، والخاء، والفاء، والهاء، والنون، والميم، واللام، والياء، والهاء، والعين، والباء، والجيم. ويشكل كل حرف منها الحرف الأول من أكثر الأسماء العربية شيوعاً بين أسماء الإناث، ويترافق كل حرف منها مع 3 ألماسات متراقصة، لتدور وتتراقص معاً بمرح يضفي على القلادة لمسة أنثوية فريدة.



تفاصيل تقنية مجوهرات (Happy Diamonds-Happy Me)- إصدار خاص بالحروف العربية

قلادة مصنوعة من الذهب الأخلاقي الوردي عيار 18 قيراط، ويكللها حجر ألماس، وتزينها 3 ألماسات متراقصة وتميمة على شكل حرف عربي مصنوعة من الذهب الأخلاقي الوردي عيار 18 قيراط.