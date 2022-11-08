فيما شهدت فترتا المزاد والتداول على سعر الإغلاق بسوق الأسهم السعودي، اليوم، تداولات بلغت نحو 7.23 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت نحو 342 مليون ريال، تمت عن طريق 8393 صفقة، تراجع «مؤشر السوق بنسبة 1 %، مغلقا عند 11487 نقطة (- 112 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6 مليارات ريال.وأنهت أسهم الأهلي السعودي و المواساة و أكوا باور و التصنيع الوطنية و جبل عمر و المجموعة السعودية و بوبا العربية و السعودي الألماني تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 2 و6 %.وسجل سهم بن داود أدنى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودي، عند 56 ريالا (- 10 %)، وسط تداولات بلغت نحو 1.2 مليون سهم.وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر في الربع الثالث 2022، بقيمة 48 مليون ريال.وهبط سهما دلة الصحية و الحسن شاكر بنسبة 5 % عند 157 ريالا و 20.26 ريال، على التوالي، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث 2022.وتراجع سهم إعمار بنسبة 2 % عند 9.10 ريال، وكانت الشركة أعلنت تسجيل خسائر بقيمة 219 مليون ريال في الربع الثالث 2022.وسجلت أسهم ساكو و النايفات و أملاك، في جلسة اليوم، أدنى إغلاق منذ الإدراج في السوق.وهبط سهم الحفر العربية – المدرج حديثا في السوق – بنسبة 3 % عند 119.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 9 ملايين سهم وبقيمة 1.1 مليار ريال.