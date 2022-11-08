أعلنت «وزارة الاستثمار» أخيرا، أن إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية الجديدة التي تم إصدارها خلال الربع الثالث من عام 2022 بلغ نحو 1163 ترخيصا.وأوضحت الوزارة أنه بعد استبعاد عدد التراخيص الجديدة المُصدرة بموجب حملة مكافحة التستر التجاري «تستر»، تم إصدار 928 ترخيصا خلال الفترة، الذي ارتفع بنسبة 9% على أساس سنوي.وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يعكس مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، التي تتمتع بمزايا تنافسية قوية تتمثل في البيئة الاستثمارية المستقرة والداعمة للأعمال، إضافة إلى توافر المدخلات المحلية، والموارد البشرية الشابة، والموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة.وتصدر نشاط ''التشييد'' تراخيص الاستثمار الجديدة خلال الربع الثالث 2022، وذلك ﺑ234 ترخيصا مرتفعا بنسبة 19% على أساس سنوي.وجاء نشاط ''تجارة الجملة والتجزئة'' في المركز الثاني بـ233 ترخيصا، ثم ''الصناعات التحويلية'' بـ186 ترخيصا.وأشارت الوزارة إلى أن الصناعة انتعشت من خلال الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الضخمة، فضلا عن الطلب المتزايد من القطاع الخاص