ارتفعت قيمة القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بحوالى 308 مليارات ريال، وذلك بنهاية شهر سبتمبر من العام الحالي 2022، بنسبة زيادة قدرها 15%، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما».

ووفقا لبيانات «ساما»، وصلت قيمة القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص إلى 2385 مليار ريال، مقارنة بنحو 2077 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وبحسب «ساما» فقد ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر سبتمبر من العام 2022 لتصل إلى 2264 مليار ريال وذلك بارتفاع قدره 14%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في حين بلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 120.2 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر، مرتفعة بنسبة قدرها 31% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وكانت البيانات الصادرة عن «ساما»، قد أظهرت ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص، لتصل إلى 2359 مليار ريال، وذلك بنهاية شهر أغسطس 2022، مقارنة بنحو 2049 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2021.

ووفقاً لـ«ساما»، فقد ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية للقطاع الخاص بنهاية شهر أغسطس 2022 لتصل إلى 2241 مليار ريال، وذلك بارتفاع قدره 15%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 117.1 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس الماضي، مرتفعة بنسبة قدرها 26% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.