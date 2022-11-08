توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن تتعافى أرباح البنوك الخليجية خلال العام الحالي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.وأكدت أن السعودية تقود التسارع في نمو الإقراض بدول الخليج، مضيفة أن حجم الإقراض في البنوك الخليجية ارتفع بنسبة 9.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي.ولفتت الوكالة إلى أن إقراض المؤسسات سيدعم نمو القروض في السعودية، مع استمرار الرهون العقارية في دعم النمو على رغم أن ارتفاع الفائدة قد يقلل حجم الطلب عليها.وأشارت الوكالة إلى أن تكلفة المخاطر تعود إلى المستويات الطبيعية، مستبعدة حدوث عمليات اندماج أو استحواذ كبرى في المنطقة.وفي سياق متصل، سجلت السعودية ارتفاعاً بصافي الأرباح خلال الربع الثالث من عام 2022 على أساس سنوي، وسط زيادة بأرباح جميع البنوك المدرجة بالقطاع، بقيادة البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي، اللذين حققا أعلى صافي ربح، إضافة لتحقيق بنك «ساب» أعلى نمو أرباح بنسبة 100%.وارتفعت أرباح البنوك السعودية بنسبة 22.76% خلال الربع الثالث من عام 2022، وبزيادة تعادل 3.06 مليار ريال عن صافي أرباح الربع المماثل من عام 2021.وحققت 10 بنوك مدرجة بالقطاع أرباحاً صافية بلغت قيمها 16.5 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة في الربع الثالث من عام 2022، مقابل صافي ربح بلغ 13.44 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي. وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح البنوك السعودية المدرجة بنسبة 9.3% خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة مع أرباح الربع الثاني الذي بلغت خلاله 15.1 مليار ريال.