اتفقت شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة وكلاء جريت وول، هافال وتانك في المملكة مع الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت) العلامة الشهيرة في قطاع تأجير السيارات؛ على توقيع عقد شراكة بين الجانبين تقوم بموجبه شركة توزيع وتسويق السيارات بتزويد (بدجت) مبدئياً بخمسين سيارة من مختلف فئات سيارات هافال المميزة والتي ستكون متاحة لخدمة عملاء (بدجت).وتمت مراسم توقيع الاتفاقية أخيراً بين المهندس ماجد الشهراني المدير التنفيذي في شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، والرئيس التنفيذي فواز دانش، وبحضور مدير قطاع المشتريات أحمد عادل، ومدير عام التسويق شادي باحنشل، ومدير المبيعات بدر خوجندي.وبهذه المناسبة أكّد المهندس ماجد الشهراني المدير التنفيذي في شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة على النجاحات الكبيرة التي حققتها سيارات هافال في السوق السعودي نظير الإقبال المميز على اقتنائها وهو ما يعد امتداداً لنجاحات هافال عالمياً، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس حرص (بدجت) على تعزيز أسطولها بأفضل أنواع السيارات لتواكب الحراك الاقتصادي والسياحي الذي تشهده المملكة كإحدى نتائج رؤية المملكة 2030، وأضاف قائلاً: «نسعد في شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة بالتعاون مع شركة مميزة في قطاع تأجير السيارات الذي يعدّ من القطاعات الحيوية الداعمة لهذا النمو، فقد استطاعت شركة (بدجت) أن تحقق قفزات مميزة وضعتها في مقدمة الشركات المزودة لهذه الخدمة في المملكة، بفضل أسطولها الضخم والمتنوع، والخدمات المتميزة التي تقدمها لعملائها بأسلوب عصري».من جانبه، قال فواز دانش: «نحرص في (بدجت) على تعزيز أسطولنا بشكل مستمر بالسيارات الحديثة ومن مختلف الفئات من أجل مواكبة تطلعات عملائنا وتلبية احتياجاتهم، واتفاقية الشراكة التي تم توقيعها مع شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة لتزويد (بدجت) بسيارات هافال التي أكدت قيمتها وجودتها في السوق السعودي يأتي لتحديث أسطول سياراتنا، ولنكون دائماً في موضع ثقة عملائنا.