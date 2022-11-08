اختتم البنك العربي الوطني (anb) مشاركته الفاعلة في مؤتمر ومعرض «سيلمس السعودية» الذي عُقدت فعالياته على مدى يومين في الرياض تحت شعار «مستقبل المدفوعات بالمملكة»، بمشاركة أكثر من 300 شركة محلية ودولية، وأكثر من 200 متحدث من الخبراء والتنفيذيين المحليين والدوليين في مجال المدفوعات والتقنية المالية والتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة، بالنظر إلى التجربة الرائدة للبنك في مجال التحول الرقمي والمنسجمة مع توجهات رؤية المملكة 2030، واستعرض 3 ممثلين عن anb من كبار التنفيذيين رؤية البنك حيال سلسلة من أبرز المواضيع والمحاور الحيوية المرتبطة بقطاع المدفوعات والتقنيات المالية والتجارة الإلكترونية.ففي الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر بعنوان «تحولات تجربة المدفوعات، واستكشاف الفرص المواتية والقضايا المحتملة للمستخدمين النهائيين في عام 2030»، ألقى الرئيس التنفيذي الرقمي فيرناندو لوبيز الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي من المحتمل أن تؤثر على صناعة الدفع الإلكتروني خلال السنوات القادمة وتحديداً في ما يخص مدفوعات الهاتف المحمول، والمحافظ الإلكترونية، وخدمات الشراء الفوري والدفع اللاحق، والتغيرات المتوقعة خلال السنوات القادمة.وفي جلسة تحت عنوان «آفاق المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية.. خطوة نحو جعل المملكة مركزاً إقليمياً وعالمياً للتكنولوجيا المالية»، تحدّث رئيس تقنية الأعمال والتحول الرقمي المهندس عمر العقيل حول التغيرات المتوقعة على الخدمات المالية في القطاع المصرفي والمالي في المملكة، وتطور العلاقة بين البنوك وشركات التقنية المالية والعملاء، والقدرة على توفير جيل جديد من الخدمات والمنتجات المبتكرة الملائمة لجميع شرائح العملاء، لافتاً إلى أنه من المتوقع تضاعف الطلب على خدمات الربط التقني بحلول عام 2025.واختتم البنك مشاركته في فعاليات مؤتمر «سيملس» بعرض توضيحي مباشر قدّمه الرئيس التنفيذي لاستمرارية الأعمال عبد الرحمن العنيزان تحت عنوان «مشهد المدفوعات وتجارة التجزئة بالسعودية في ظل رقمنة الأنظمة»، واستعرض من خلاله مفهوم التكنولوجيا الرقمية «الفنتك» وأثره في تحسين جودة الخدمات المالية واستخداماتها الموجهة في جوهرها لدعم ومساندة الشركات وأصحاب الأعمال والمستهلكين على إدارة عملياتهم المالية ومشاريعهم بشكل أفضل.