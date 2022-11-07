وقعت شركة أسمنت اليمامة الأحد 6 نوفمبر 2022 عقداً لفك ونقل وتركيب الخط السابع مع شركة Overseas Sinoma الصينية من المصنع القديم في جنوب مدينة الرياض إلى موقع المصنع الجديد في الحلال الشمالية بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، حيث تبلغ طاقة الخط الإنتاجية 10 آلاف طن/ كلنكر يومياً، وذلك بتمويل ذاتي من الشركة والبنوك التجارية بتكلفة تقديرية (830 مليون ريال سعودي).

حيث إن التاريخ المتوقع للبدء في المشروع (الربع الأول 2023) والتاريخ المتوقع للانتهاء من المشروع هو (النصف الثاني من عام 2025)، وبذلك ستكون الطاقة الإنتاجية في الموقع الجديد 30 ألف طن/ كلنكر يومياً.