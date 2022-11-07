وقع المركز الوطني للتخصيص وبنك الرياض (الأحد) 6 نوفمبر 2022 اتفاقية تعاون مشتركة تهدف إلى تعزيز فرص ومشاريع التخصيص والشراكة بين القطاع العام والخاص للمستثمرين المحليين والأجانب.

ووقع الاتفاقية كلُ من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص الأستاذ مهند باسودان، والرئيس التنفيذي لبنك الرياض الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان، وبحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

وتشمل اتفاقية التعاون عدة مجالات كالاستشارات المالية، والتدريب وبناء المعرفة، وتنظيم الفعاليات المحلية والدولية، استطلاع السوق، والتسويق الداخلي والخارجي، لتأتي استكمالًا لدور المركز الوطني للتخصيص في نجاح طرح فرص التخصيص أمام القطاع الخاص في الـ 17 قطاعا المستهدفة بالتخصيص.

وستساهم هذه الاتفاقية في تحفيز الشركات على الاستثمار في مشاريع التخصيص والشراكة في السعودية، ودعم إستراتيجية برنامج التخصيص في رؤية المملكة 2030، وتعزيز ترتيب المملكة في المؤشرات العالمية لسهولة الأعمال.