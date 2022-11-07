تشهد السعودية طفرة غير مسبوقة في البناء والمشاريع العمرانية التي ستعيد تشكيل مستقبل المملكة والمنطقة. تقود المشاريع الضخمة الممولة من صندوق الاستثمارات العامة والهيئات الملكية والوزارات ذات الصلة والقطاع الخاص وقطاع البناء عددا كبيرا من الفرص ومشاريع ضخمة تقدر قيمتها بأكثر من 4.87 تريليون ريال سعودي قيد الإنجاز، القطاع الخاص يشهد انتعاشاً مستداماً ومرناً، ويقود قطاع البناء نحو فرص تجارية كُبرى. كما تشهد مشاريع الإسكان في القطاعين العام والخاص طفرة على نطاق واسع في محاولة لسد الفجوة بين عرض المساكن والطلب عليها، مما يوفر فرصة لقطاع البناء والتشييد تتجاوز 3.75مليار ريال سعودي.

النمو الفريد عالميا لهذا القطاع في المملكة استقطب أكثر من 550 شركة من 43 دولة من حول العالم والمملكة للدورة الثانية والثلاثين لمعرض البناء السعودي والفعاليات المصاحبة، خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2022، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالتزامن مع مؤتمر المقاولات الدولي.

وقال المستشار التنفيذي لشركة معارض الرياض المحدودة محمد الحسيني، خلال مؤتمر صحفي أقيم بمناسبة الإعلان عن إطلاق فعاليات المعرض: «يشرفنا أن يحظى معرض البناء السعودي 2022 برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل».

وتابع الحسيني: «إن معرض البناء السعودي سيعرض تقنيات وحلول البناء المبتكرة، والتقدم الملهم في قطاع البناء، ويتميز بأحدث التقنيات في مجال علم المواد».

وأضاف الحسيني: «يقام المعرض بالتزامن مع معرض إلينكس السعودية المتخصص في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، ومعرض الحجر والرخام السعودي والمعرض السعودي للمعدات الثقيلة، ما يجعله منصة فريدة مخصصة لقطاع البناء من شأنها توفير الفرص وآفاق الأعمال للمستثمرين الراغبين في الدخول السوق السعودية وفرص فريدة للمستثمرين ولأصحاب الاختصاص السعوديين لتأمين أفضل التقنيات لاحتياجاتهم».

وقد نجح معرض البناء السعودي في استقطاب عدة شركات مثل الهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولات وكود البناء السعودي كشركاء الداعمين وشركة إليغانسيا العربية كراعي بلاتيني، وللرعاية الذهبية برنامج استدامة الطلب على البترول، شركة الخزف السعودي، ميلانو، المرمى الذهبي وشركة الامباط للمقاولات، ولحلول أنظمة توزيع الهواء شركة سافيد. ويضم المعرض عددا من جلسات النقاش المصاحبة والتي يشارك فيها نخبة من كبار القيادات والتنفيذيين والخبراء في مجال العقار والبناء وكذلك مشاركة أكاديميين ومختصين في عدة جلسات حوارية على مدى اليومين من المعرض تتعلق بالبناء الحضري والمدن الذكية والاستدامة وتكنولوجيا البناء.