توجه وفد من وزارة الإسكان المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصرية، إلى الرياض اليوم (الإثنين)، للمشاركة في عقد الملتقى العقاري السعودي - المصري الثالث بالرياض، خلال الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر الجاري، كما يضم الوفد عدداً من الشركات المصرية العاملة في قطاعات الاستثمار والتطوير العقاري، والاستشارات الهندسية، والمقاولات بجانب صناعات مواد البناء.

ويترأس الوفد المصري نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، ومن جمعية رجال الأعمال المصرية نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة العقارية المهندس فتح الله فوزي.

وأوضح نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية المهندس فتح الله فوزي، أن الهدف من الزيارة هو جذب المزيد من الاستثمارات السعودية لمصر، والتعرف على أهم فرص التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال بالبلدين، وكذلك أهم المشروعات القائمة في المملكة والتي يتم تنفيذها في الوقت الحالي، وأيضا مناقشة كيفية الاستفادة من الخبرة السعودية في مجال الصناديق العقارية، بالتنسيق مع اللجنة العقارية باتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض، فضلاً على التعاون والتكامل بين البلدين فى مجال المقاولات، في ظل النهضة العمرانية الكبيرة، وغير المسبوقة التي تشهدها المملكة حالياً، في ظل عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار «فوزي» لـ«عكاظ» قبل توجهه للرياض، إلى أن التطور العقاري الكبير في ربوع المملكة، يأتي طبقاً لرؤية المملكة 2030، التي تستهدف تنويع مصادر الدخل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية للسوق، لافتاً إلى أن القطاع العقاري في المملكة ومصر به الكثير من المميزات، أهمها الإقبال عليه، كما أنه يمثل إحدى أهم ركائز العلاقات الاستثمارية بين البلدين، التي تشهد ازدهارا في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن حجم التعاون في تنامٍ مستمر بين الجانبين، معظمها بين القطاع الخاص، هو ما يعكس دور وأهمية التكامل بين القطاع الخاص في البلدين، رغبة رجال الأعمال البلدين في زيادة الاستثمارات، خصوصا في مجالات قطاعات التطوير العقاري والتنمية العمرانية.

ولفت رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية إلى أن مصر تمتلك نماذج ناجحة من الشركات السعودية التي تتوسع بصورة مستمرة، في المقابل هناك أكثر من ١٢٠٠ شركة مصرية تستثمر في السوق السعودي في مجالات مختلفة، وهناك فرص كبيرة للتعاون في مجال الاستشارات الهندسية بين المكاتب الاستشارية السعودية والمصرية.