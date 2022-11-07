عانت أسواق الصرف في إيران شللاً تاماً في تعاملات أمس، بعدما تجاوز سعر صرف الدولار في السوق المفتوحة للعملة في العاصمة (طهران) أكثر من 36 ألف تومان، إذ أفادت تقارير بوقف بيع وشراء الدولار.ووفقاً لتقرير موقع «بُن بست» الاقتصادي الإيراني في مجال العملات وأسعار الذهب، فإن سعر كل دولار للبيع تم تداوله بنحو 36 ألفاً و110 تومان صباح أمس.وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية، بناءً على تقاريرها الميدانية، إلى إحجام الناس عن شراء وبيع العملات حتى مع شح الدولار.ووفقاً لموقع «تجارت نيوز»، فقد أصبحت الدولارات نادرة في سوق فردوسي بطهران، وكان رد التجار الوحيد للناس العاديين هو أنه ليس لدينا دولارات نبيعها، أو أن عليهم الانتظار عدة ساعات حتى يتمكنوا من العثور على الدولار من خلال الوسطاء الآخرين.