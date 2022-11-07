تطورت عملية طباعة النقود تاريخياً مع نمو الاقتصاد العالمي، ولا بد أن تكون هناك تكلفة اقتصادية لطباعة العملة، وأيضاً هناك عوائد تستفيد منها البنوك المركزية.ومن المتوقع أن تنمو سوق صك العملة أو طباعة الأموال 4% سنوياً لتصل إلى 15.65 مليار دولار في 2025.وأدت عوامل مثل ارتفاع عدد آلات سحب النقود الـ ATMs وارتفاع عدد السكان، والحُزم التحفيزية التي تم منحها للأفراد وقت كورونا إلى ارتفاع الطلب على طباعة النقد أو الكاش، ما يبقي الكاش ملكاً.وتكلف طباعة الدولار الواحد نحو 7.5 سنت، بينما تكلف طباعة الورقة من فئة 10 دولارات حوالى 12.4 سنت، والورقة من فئة 100 دولار 17 سنتاً.