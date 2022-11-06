«التنمية الغذائية» تكمل شراكتها الإستراتيجية مع «تايسون للأغذية»

الشراكة تعكس التزام «التنمية» بدعم أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للسعودية

استكملت شركة التنمية الغذائية السعودية («التنمية» أو «الشركة»، المدرجة تحت الرمز 2281 في «تداول السعودية») إجراءات الدخول في شراكة إستراتيجية مع شركة «تايسون للأغذية» الأمريكية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TSN)، والتي تم التوقيع عليها في 5 يوليو هذا العام، بما يعزز من مكانة «التنمية» العالمية كمنتج رئيسي للدواجن.

وبموجب الشراكة، ستقوم الشركتان بضخ استثمارات مشتركة لمضاعفة الطاقة الإنتاجية لشركة تصنيع الأغذية الممتازة المحدودة «سوبريم فودز»، إلى 100.000 طن متري سنويا، ورفع الطاقة الإنتاجية لشركة «التنمية الزراعية المحدودة» إلى أكثر من مليون طائر يوميا. كما تتناول الشراكة إمكانية تأسيس نشاط في مجال الأغذية الحلال على مستوى العالم.

وتعتبر «تايسون للأغذية» من أكبر شركات الأغذية العالمية في إنتاج اللحوم. وستتمكن «التنمية» بفضل هذه الشراكة من الاستفادة من تكنولوجيا «تايسون للأغذية» العالمية المستوى وذلك في جميع مراحل سلسلة التوريد.

وتعد «التنمية» من الشركات الرائدة في قطاع الدواجن الطازجة والمجمدة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تنشر شبكات الإنتاج والتوزيع للشركة في أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وعُمان، والأردن، والكويت.

إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لشركة «التنمية» ذو الفقار حمداني: «يسرنا إبرام هذه الشراكة مع شركة عالمية رائدة في مجال انتاج الغذاء، والتي من شأنها أن تدعم خططنا الطموحة للنمو على المستوى الإقليمي والدولي. وستكون هذه الشراكة مع تايسون للأغذية مهمة جداً لسوق الدواجن في المملكة العربية السعودية لأنها تدعم الاكتفاء الذاتي بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030».

بدوره، قال رئيس شركة «تايسون للأغذية» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تان صن: «نحن متحمسون لهذه الشراكة التي من شأنها مساعدتنا في توسيع قاعدة عملائنا في الشرق الأوسط. كما ستتيح للشركتين العمل معا وصولاً إلى هدفهما المشترك في تحقيق إنتاج غذائي بصورة فاعلة ومستدامة وذلك في المنطقة وخارجها».