واحد من أفضل 10 محركات صينية

المقصورة الفاخرة الرحبة توفر أعلى مستويات الراحة

التجهيزات الذكية ومهارة التصنيع والجودة الفائقة تضع هذه السيارة في مرتبة متقدمة ضمن فئة SUV

أعلنت شركة التوريدات الوطنية للسيارات (NMS)، وكيل سيارات جيتور في السعودية، إطلاق سيارة جيتور X90 PLUS الجديدة كلياً في المملكة العربية السعودية في حفل التدشين المقام في معرض جيتور بالرياض، والذي يقع على طريق خريص، بحضور مميز من كبار الشخصيات والإعلاميين في حفل الإطلاق.

وتمتاز سيارة جيتور X90 Plus الجديدة بكونها الخيار الأمثل للعائلة، كونها تتميز بسعة مقصورتها وتقنياتها الذكية وتجهيزاتها المتطورة وهيكلها فائق القوة ونظام التعليق متعدد الوصلات الذي يتحكم في كل عجلة بشكل منفصل، مما يجعلها تحقق أعلى متعة لقيادة سيارات فئة SUV. كما جهزت سيارة جيتور X90 PLUS بمحرك TGDI رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر مع تيربو. ويولد هذا المحرك قوة قدرها 194 حصاناً و290 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتميز بالاستجابة السريعة ويوفر تجربة قيادة سلسة سواء داخل المدينة أو أثناء الرحلات الطويلة، ويعد واحدا من أفضل 10 محركات صينية.

أبعاد السيارة الفاخرة

يبلغ طول السيارة 4.858 مم وعرضها 1.914 مم، مما يجعلها تتفوق في الحجم عن السيارات المماثلة في نفس الفئة في رحابة المقصورة. وتوفر هذه السيارة ذات الـ 7 مقاعد مستويات استثنائية من الراحة، حيث يبلغ ارتفاع السقف عند مقاعد الصف الأمامي 1 متر، كما تُجهز السيارة بنظام تعليق يتحكم في كل عجلة بشكل منفصل، مما يعزز مستويات سلامة الركاب.

وتتفوق هذه السيارة ذات الشكل الرياضي ذات الـ 7 مقاعد بمساحة تخزين واسعة بفضل مساند الظهر لمقاعد الصف الثاني القابلة للتعديل، والمقاعد الخلفية القابلة للطي والإزالة في الصف الثالث الذي يحتوي على مساحة تخزين متعددة المستويات، مما يجعل هذه السيارة مثالية للرحلات والمغامرات، كما أنها تتفرد بشبك أمامي كبير بتصميم متعدد الأضلاع مع لمسات أفقية مطعمة بالكروم.

وتبلغ مساحة فتحة السقف البانورامية الواسعة 1.1 متر مربع، وتعزز الرؤية والتهوية ودخول ضوء الشمس، مع توفير مستويات غير مسبوقة من متعة القيادة بين المناظر الطبيعية خلال الرحلات الطويلة.

التجهيزات الذكية

أما في ما يخص التقنية، تتفرد جيتور X90 Plus بتصميم داخلي أنيق يحتوي على 3 شاشات ذات تقنيات متقدمة. أولى هذه الشاشات هي لوحة العدادات LCD قياس 10.25 بوصة إضافة إلى شاشة وسطية ذكية قياس 12.3 بوصة. كما تحتوي على شاشة عالية الدقة قياس 9 بوصات التي تعمل باللمس للتحكم بدرجة حرارة التكييف.

إن تجربة قيادة سيارة جيتور X90 Plus تمنح السائق شعور القيادة الفاخرة كما لو كان في قمرة قيادة إحدى الطائرات، وذلك بفضل مجموعة العدادات الأنيقة وعجلة القيادة على شكل حرف D المكسوة بالجلد. ومن حيث أنوار السيارة، فهي تحتوي على إضاءة LED أمامية وخلفية بشكل أسرع بفضل الوامض عالي التردد، وأنوار نهارية أمامية بتصميم عمودي.

فترة الضمان الطويلة وخدمة ما بعد البيع

تأتي سيارة جيتور X90 Plus مع ضمان استثنائي للمحرك من المصنع لمدة 10 سنوات أو مليون كيلومتر أيهما أسبق، بالإضافة إلى ضمان على السيارة من المصنع أيضًا يمتد إلى 5 سنوات أو 150.000 كيلومتر أيها أسبق، مما يمنح العملاء راحة البال لسنوات طويلة.

مجموعة واسعة من الألوان

تتوفر سيارة X90 PLUS بخمسة ألوان رائعة هي الأسود والأزرق الداكن والأزرق الفاتح والأرجواني والأبيض، فيما تتضمن ألوان المقصورة النابضة بالحياة خيارين، الأسود الأنيق أو البني المائل للأحمر المريح للعين.

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة للسيارات حسن الشمراني: «توفر سيارة جيتور X90 PLUS مستويات سلامة تعتبر ضمن أعلى المستويات في السوق، وتُعد سيارة مثالية للعملاء الراغبين في شراء سيارة فاخرة عائلية بسعر مناسب».

وأضاف: «تُجهز سيارة X90 PLUS بمحرك قوي سريع الاستجابة لقيادة سلسة داخل المدينة وأثناء الرحلات الطويلة. كما تتميز بمقصورة جيتور الأكثر فخامة بين جميع الطرازات».

وتابع: «تصل سيارة جيتور X90 Plus ذات الـ 7 مقاعد بالراحة إلى مستويات استثنائية بفضل ارتفاع السقف الكبير عند مقاعد الصف الأمامي والمساحة الخلفية الرحبة للركاب، إضافة إلى مساحة التخزين الواسعة ومهارة التصنيع الفائقة وفتحة السقف البانورامية الكبيرة، مما سيجعلها السيارة المفضلة لدى جميع أفراد العائلة».

واختتم الشمراني: «تعني كلمة جيتور بلغة الماندرين السفر المريح، وهو أفضل وصف لسيارات جيتور، حيث تهدف الشركة إلى طرح أفضل سيارات SUV التي توفر الراحة الفائقة للسائقين وعائلاتهم على حد سواء، مع التميز بالأناقة والتفرد والرحابة والتقنيات الذكية وتعدد الاستخدامات. بعبارة أخرى، توفر جيتور أفضل السيارات الفاخرة بأسعار معقولة. ندعو جميع العملاء لتجربة قيادة سيارة جيتور X90 PLUS في أي من صالات عرض جيتور في جدة أو الرياض أو الخبر، ونعدهم أن تتغير نظرتهم لفئة SUV إلى الأبد».