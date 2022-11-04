أعلن برنامج «مساند»، أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادف إلى متابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية، أن رسوم استقدام العاملة المنزلية من الفلبين تبلغ 10,752.50 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وشدد «مساند» على أن مكتب أو شركة الاستقدام لا يضمنان العامل الذي يختاره صاحب العمل بنفسه «معين باسم» أو حدد اسمه في عقد «خدمات التوسط»، مؤكدا أن خدمة «معروفة» هي خدمة تمكن المستفيد من استقدام عاملة منزلية فلبينية مختارة من قبل صاحب العمل، علماً أنه سيتم استئناف استقدام العمالة المنزلية من الفلبين بداية من 7 نوفمبر الجاري.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ألزمت جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة، بهدف تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة بعدم تجاوز السقف الأعلى لكل جنسية، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من الفلبين 17,288 ريالًا، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.