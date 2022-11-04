كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على بيانات شركة السوق المالية السعودية (تداول) أن رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوقين الرئيسي «تاسي» والموازي «نمو»، يمتلكون في الشركات التي يرأسونها نحو 81.68 مليار ريال. وأظهر التقرير أن بعض الشركات يمتلك رؤساء مجالس إدارتها أكثر من مليار ريال كقيمة سوقية، فيما تبلغ ملكية رئيس إحدى الشركات المدرجة أقل من ألف ريال، وذلك بنهاية إغلاق يوم (الأربعاء) الماضي.يمتلك رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» في 129 شركة، وتبلغ ملكيتهم بنهاية تداولات الأربعاء الماضي نحو 77.6 مليار ريال، ووفقاً لترتيب الشركات التي يمتلك رؤساؤها فيها بشكل مباشر، فإن ترتيبها من الأكبر قيمة سوقية كالتالي: «سليمان الحبيب، المملكة، الراجحي، المواساة، الحمادي، المراكز العربية، ذيب، إم آي إس، أسمنت السعودية، المزرعة، نقي للمياه، المراعي، جرير، زهرة الواحة للتجارة، المتقدمة، مدينة المعرفة، أماك، فتيحي، الدريس، ساسكو، البلاد، الحكير، ميدغلف، أرامكو، مبكو، سهل، بحر العرب، دار المعدات، بي سي آى، العمران، صدر، ثوب الأصيل، الخريف، مهارة، أسلاك، باتك، تكوين، بروج، الخليج للتدريب، الخزف، الرياض، أسترا، العبداللطيف، باعظيم، التطويرية الغذائية، وقت اللياقة، أبو معطي، الفخارية، السعودي الألماني، أملاك، الوطنية، سيرا القابضة، الإنماء، البحري، سبكيم، الباحة، الأهلي، أسمنت المدينة، البابطين، أسمنت الشمالية، الاستثمار، أميانتيت، ساب، أم القرى، أسيج، اللجين، متطورة، إتحاد الخليج الأهلية، أسمنت ينبع، التموين، عطاء، جزيرة تكافل، جازادكو، جبسكو، التأمين العربية، سيسكو، أسمنت اليمامة، الكثيري، أنعام، المتحدة للتأمين، الزامل، الوطنية، أسمنت الجنوبية، السعودي الفرنسي، زجاج، وفرة، الأبحاث والإعلام، العربي الوطني، بدجت، الإعادة، أسمنت العربية، شمس، اس تي سي، طيبة، حلواني إخوان، هرفي، جاكو، نماء للكيماويات، الخليجية العامة، فيبكو، أليانز إس إف، الكيميائية، أنابيب، دور، الحسن شاكر، التصنيع، صافولا».يستحوذ رؤساء مجالس إدارة الشركات المدرجة في السوق الموازية «نمو» على 4.08 مليار ريال، مقسمة على 30 شركة، ويمتلك رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للبناء والتسويق فهد الثنيان نحو 2.05 مليار ريال، فيما يمتلك رؤساء باقي الشركات حصصاً تقل عن مليار ريال؛ ممثلة في رؤساء مجالس إدارة شركات «رؤوم، حديد وطني، برغرايززر، الحاسوب، نت وركرس، المركز الكندي الطبي، عزم، كير، البابطين الغذائية، بنان، تدوير، أكاديمية التعلم، الوسائل الصناعية، جروب فايف، إنماء الروابي، رواسي، موبي، الناقول، آيكتك، أمواج الدولية، الرعاية المستقبلية، أقاسيم، العبيكان للزجاج، مياه الجوف، الدولية، المركز الآلي، فش فاش، جاز، نسيج للتقنية».ملكيات رؤساء مجالس الإداراتتصدر رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب (سليمان الحبيب) قائمة أعلى رؤساء مجالس الإدارات تملكاً في شركته، إذ بلغت القيمة السوقية لأسهمه التي يمتلكها في المجموعة نحو 31.52 مليار ريال، وجاء رئيس مجلس إدارة شركة (المملكة) الوليد بن طلال في المرتبة الثانية، وبلغت القيمة السوقية لأسهمه في الشركة نحو 24.7 مليار ريال.