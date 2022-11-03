أعلنت شركة قوافل، الشركة الوطنية المُتخصصة في الربط بين تجار الجملة ونقاط البيع في قطاع الحلويات بالمملكة العربية السعودية، توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة رواء، أحد أهم المزودين للبرامج السحابية التي تخدم قطاع التجزئة، بهدف تسهيل عمليات البيع خلال قنوات متعددة عبر شاشة واحدة، وتقديم أنظمة نقاط البيع والمخزون والمدفوعات لعملاء قوافل وربطهم بالموردين عن طريق سوق قوافل.



وبموجب هذه الاتفاقية ستوفر شركة رواء أنظمة المبيعات، والأنظمة المُرفقة لها بما يتماشى مع اشتراطات هيئة الزكاة والدخل للمرحلة القادمة، بالإضافة للكثير من المزايا التي يقدمها النظام لإدارة المخزون والتدفق المالي.

كما تُساهم الاتفاقية في تحسين آلية اختيار المُنتجات، وتساعد في رفع المبيعات بناء على المعلومات المفرزة من قبل المحلات، من خلال تتبع أكثر المنتجات طلبا في السوق، وتوفير خيارات أكثر ربط طلبات الشراء بالمخزون؛ لمعالجة أي نقص بشكل سريع، وتحليل البيانات عبر إدارة واستعراض عمليات الشراء.

وحرصت شركة قوافل بصفتها من الرواد في سوق الموردين على تطوير عمليات الدفع، وتحقيق خطة تكاملية لدعم الموردين والعملاء في سوقها الخاص، حيث تضمنت الاتفاقية توفير حلول الدفع الآجل لنقاط البيع، وربط الدفع بالآجل بباقات الولاء وحصولهم على مزايا وخصومات واستحقاقات تمكّنهم من الترويج لمنتجاتهم أكثر..

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة قوافل تركي العياد أن قوافل تسعى منذ البداية للارتقاء بقطاع الجملة في المملكة العربية السعودية عن طريق فهم سلوك جميع أطراف سوق الجملة، وطرح حلول تقنية تتناسب معهم، وأكد أن هذه الاتفاقية مع شركة رواء المتخصصة في تطوير منصات لإدارة المخزون والمبيعات تأتي لترجمة رؤية قوافل منذ البداية إلى واقع يحقق للجميع مكاسب ويفرض معايير جديدة في قطاع الجملة بالسعودية، وأضاف: «‏كما تأتي هذه الجهود تماشياً مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف لدعم الإنتاج المحلي من خلال دعم المنصات الرقمية والحلول اللوجستية الذكية وتقنيات التجارة الإلكترونية الحديثة».

من جانبه صرح المدير التشغيلي لشركة رواء عبدالله الجضعي: «تفخر رواء بخدمة آلاف الشركات في قطاع التجزئة وتتطلع لشراكة مثمرة مع قوافل بتقديم نقاط البيع وإدارة المخزون لعملاء قوافل، وتمكينهم من ربط رواء مع قوافل مما يمكنهم من إدارة عملياتها بكفاءة عالية».