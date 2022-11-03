1. هل يمكنك اطلاعنا قليلاً عن رؤية أمريكان إكسبريس السعودية؟

في أمريكان إكسبريس السعودية تتمحور رؤيتنا حول تقديم أفضل تجربة للعملاء في العالم كل يوم، في حين تكمن مهمتنا بأن نلعب دوراً أساسياً بالنسبة لعملائنا من خلال تقديم منتجات وخدمات متميزة لمساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم.

والتركيز أيضاً على الاستجابة المستمرة لاحتياجات عملائنا من خلال تقديم منتجات مبتكرة وتوفير تجربة عملاء فائقة خصوصا في ظل التنافسية العالية التي تتمتع بها السوق السعودية، بالإضافة إلى توفير خدمة عملاء فائقة، وربط ذلك مع تجارب جديدة، نحن نلبي احتياجات ومتطلبات قاعدة عملائنا، ونحقق روابط وعلاقات مخصصة وقوية معهم.

2. ما هي بطاقة Marriott Bonvoy أمريكان إكسبريس الائتمانية؟

بطاقة Marriott Bonvoy أمريكان إكسبريس الائتمانية، هي البطاقة الائتمانية الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية والتي تقدم العديد من المكافآت. تتميز البطاقة الجديدة التي تصدرها أمريكان إكسبريس السعودية، بإتاحة الفرصة أمام أعضاء البطاقة للحصول على النقاط عبر برنامج Marriott Bonvoy مقابل العمليات الشرائية اليومية. وفي الوقت نفسه تمكنهم من الحصول على مجموعة من المزايا والخصومات الحصرية والتجارب عبر مجموعة Marriott Bonvoy سواءً أرادوا استخدامها داخل أو خارج المملكة.

3. ما هي أهم مزايا بطاقة Marriott Bonvoy أمريكان إكسبريس الائتمانية؟

تبدأ المزايا على عضو البطاقة فور تفعيلها؛ حيث يحصل على 30 ألف نقطة في برنامج Marriott Bonvoy. وتتميز البطاقة الجديدة بإتاحة الفرصة أمام أعضاء البطاقة للحصول على مجموعة من المزايا والخصومات الحصرية والتجارب عبر مجموعة Marriott Bonvoy، التي تشمل 30 علامة تجارية استثنائية وأكثر من 8100 فندق ومنتجع عالمي، بالإضافة إلى أكثر من 65.000 منزل ووحدة فاخرة للإيجار عبر العلامة التجارية للمنازل والفلل Homes & Villas التابعة لشركة Marriott العالمية، في عدد من الوجهات الأكثر تميزاً في العالم، بالإضافة إلى ذلك، سيستمتع أعضاء البطاقة بالمزيد من الامتيازات المقدمة لأعضاء برنامج Marriott Bonvoy، والتي تشمل 20% خصومات حصرية على خيارات المطاعم والمقاهي في الفنادق المشاركة في برنامج Marriott Bonvoy داخل المملكة.

وتتضمن المزايا على ترقيات مجانية للغرف، والحصول على ترقية إلى ليالي النخبة، بالإضافة إلى الليالي المجانية سنوياً، وتسجيل المغادرة المتأخر الذي يهم العديد من الناس وبالأخص العائلات، والترقيات إلى عضويات فئة النخبة الفضية أو الذهبية، والأرصدة والقسائم المجانية، والحصول على ما يصل إلى 5 نقاط من برنامج Marriott Bonvoy مقابل كل دولار أمريكي، وأكثر بكثير.

على سبيل المثال تشمل مزايا بطاقة Marriott Bonvoy أمريكان إكسبريس الائتمانية رصيدا بقيمة 100 دولار أمريكي، والذي يمكن استخدامه للمشتريات المؤهلة خلال الإقامة التي تصل لمدة ليلتين أو أكثر في فنادق The Ritz-Carlton وSt. Regis بجميع أنحاء العالم، وإقامة مجانية سنوية لليلة واحدة في فنادق Marriott Bonvoy، والدخول إلى صالات المطارات، والتأمين على السفر باستخدام البطاقة من أمريكان إكسبريس. كما ستتاح الفرصة أمام أعضاء البطاقات لتحويل النقاط إلى أميال مع أكثر من 40 شركة طيران كبرى مع برامج Frequent Flyer. كما يمكن لجميع أعضاء بطاقة Marriott Bonvoy أمريكان إكسبريس الائتمانية الحصول على رصيد 15 ليلة من ليالي النخبة سنوياً.

4. هل يوجد عرض خاص بمناسبة إطلاق البطاقة؟

يحصل الأعضاء الجدد في بطاقة Marriott Bonvoy أمريكان إكسبريس على نقاط ترحيبية بـ 30.000 نقطة، ولكن بمناسبة الإطلاق ولفترة محدودة سيحصل الأعضاء على ضعف النقاط لتصبح النقاط الترحيبية 60.000 نقطة.

5. أين يستطيع عضو البطاقة استبدال نقاط برنامج Marriott Bonvoy بما أن تجميع هذه النقاط يعتبر ميزة أساسية؟

يستطيع عضو البطاقة استبدال نقاط برنامج Marriott Bonvoy في أكثر من 8.100 فندق حول العالم عبر 30 علامة تجارية استثنائية، أو عبر برنامج Marriott Bonvoy Moments الذي يقدم تجارب استثنائية في الرياضة وفن الطعام والترفيه والفنون وأسلوب الحياة، أو عبر برنامج Frequent Flyer، حيث يمكن لعضو البطاقة تحويل نقاطه إلى أميال مع أكثر من 40 شركة طيران كبرى.

أما كيفية الحصول على النقاط، فيمكن لأعضاء هذه البطاقة الحصول على 5 نقاط من برنامج Marriott Bonvoy مقابل كل دولار أمريكي (أو ما يعادله من العملات الأخرى)، يتم إنفاقه في الفنادق المشاركة في برنامج Marriott Bonvoy حول العالم. كما يمكن لأعضاء هذه البطاقة الحصول على 3 نقاط من برنامج Marriott Bonvoy مقابل كل دولار أمريكي يتم إنفاقه على العمليات الشرائية الدولية (التي تتم بعملة أخرى غير الدولار الأمريكي والريال السعودي)، بالإضافة إلى الحصول على نقطتين من برنامج Marriott Bonvoy مقابل كل دولار أمريكي يتم إنفاقه على العمليات الشرائية داخل المملكة التي تتم بالدولار الأمريكي (أو ما يعادله بالريال السعودي).

6. ما هي المميزات المالية الخاصة ببطاقة Marriott Bonvoy أمريكان إكسبريس الائتمانية؟

هذه البطاقة فعلاً مميزة كونها بطاقة بالدولار الأمريكي بدون رسوم صرف للعملات الأجنبية عند الإنفاق بالريال السعودي سواءً تم استخدامها داخل أو خارج السعودية، كما يمكن أيضاً دفع المبالغ المستحقة بأي طريقة يفضلها عضو البطاقة سواًء كانت عبر أجهزة الصرف الآلي أو الهاتف أو الإنترنت أو الخصم المباشر من الحساب أو عبر خدمة سداد أو التحويل البنكي عبر نظام سريع.

7. كيف يستطيع أي شخص الحصول عليها؟

يمكن للمهتمين بمعرفة المزيد عن المزايا الرئيسية لبطاقة Marriott Bonvoy أمريكان إكسبريس الائتمانية، زيارة صفحة منتجات Marriott Bonvoy أمريكان أكسبريس، والتقدم مباشرةً بطلب للحصول على البطاقة عبر هذا الرابط.