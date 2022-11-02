يشارك البريد السعودي سبل راعياً ذهبياً في معرض سيملس الشرق الأوسط 2022، المقرر انعقاده في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 2 إلى 3 نوفمبر 2022م، ويعد المعرض من أهم المعارض التي تغطي أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات والتكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

وتشارك سبل بجناح تعرض فيه خدماتها البريدية واللوجستية في مجال المدفوعات والتعاملات المالية، والتجارة الإلكترونية، كما تعرض خدمة العنوان الوطني الذي يعد من أهم خدمات سبل وأكثرها ابتكاراً، والذي يهدف إلى تطوير النظام البريدي في المملكة، وإلى تسهيل وصول الخدمات البريدية إلى محل إقامتك بكل سهولة ويسر، إضافة إلى مشاركة شركة ناقل إكسبرس في جناج سبل، التي تستعرض فيه خدمات الشحن الجوية والبرية والبحرية، والحلول اللوجستية الملائمة لكافة القطاعات، وتأتي هذه المشاركة بعد استحواذ سبل بالكامل على ناقل إكسبريس الشريك الاستراتيجي والحليف المهم في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، كما يشارك الأستاذ تركي الوشمي نائب الرئيس لقطاع التجزئة في الجلسات الحوارية متحدثاً في جلسة بعنوان «اكتساب ميزة تنافسية في توحيد وتعدد القنوات نحو النجاح».

يهدف معرض سيملس الشرق الأوسط إلى استعراض طرق مبتكرة تسهّل التعاملات المالية والتجارية، والخدمات المستقبلية لها، وإلى التواصل مع الخبراء والمحللين في هذا المجال، وعرض العديد من فرص التواصل من خلال هذا المعرض، الذي يشارك فيه عدد كبير من أفضل العلامات التجارية الرائدة في مجال الصناعة، وأكثر من 200 شركة تعرض أفضل التكنولوجيات والحلول المناسبة لتطوير الأعمال.

وتأتي مشاركة سبل لاستعراض ما شهدته خلال الفترة الأخيرة من تحولات ونقلة نوعية على مستوى خدماتها الإلكترونية وآليات التحوُّل الرقمي، والاطلاع على ما تقدمه الشركات المحلية والعالمية من تطبيقات وتقنيات حديثة، وخدمات إلكترونية ذكية، تساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.