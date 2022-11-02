• بطاقة Marriott Bonvoy أمريكان إكسبريس الائتمانية الجديدة، الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، تتيح لأعضاء البطاقة الحصول على عدد من مكافآت الضيافة مقابل استخدامهم اليومي

• توفر بطاقة Marriott Bonvoy أمريكان إكسبريس الائتمانية لأعضائها الاستمتاع بمجموعة واسعة من المزايا والعروض الحصرية والتجارب الفريدة عبر مجموعة فنادق متنوعة تشمل نحو 8100 فندق ومنتجع ومنازل فاخرة حول العالم

• بمناسبة إطلاق البطاقة ولفترة محدودة سيحصل الأعضاء الجدد على ضعف النقاط الترحيبية لتصبح 60,000 نقطة

• يمكن لأعضاء البطاقة استبدال نقاطهم المكتسبة عبر أكثر من 40 شركة طيران كبرى مع برامج Frequent Flyer





أعلنت شركة أمريكان إكسبريس السعودية وMarriott Bonvoy، البرنامج الحائز على العديد من الجوائز الخاصة بالسفر من شركة Marriott العالمية، اليوم، إطلاق بطاقة Marriott Bonvoy أمريكان إكسبريس الائتمانية، البطاقة الائتمانية الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، التي تقدم العديد من المكافآت. تتميز البطاقة الجديدة التي تصدرها أمريكان إكسبريس السعودية، بإتاحة الفرصة أمام أعضاء البطاقة للحصول على النقاط عبر برنامج Marriott Bonvoy مقابل العمليات الشرائية اليومية. وفي الوقت نفسه تمكّنهم من الحصول على مجموعة من المزايا والخصومات الحصرية والتجارب عبر مجموعة Marriott Bonvoy، التي تشمل 30 علامة تجارية استثنائية وأكثر من 8100 فندق ومنتجع عالمي، إضافة إلى أكثر من 65,000 منزل ووحدة فاخرة للإيجار عبر العلامة التجارية للمنازل والفلل Homes & Villas التابعة لشركة Marriott العالمية، في عدد من الوجهات الأكثر تميزاً في العالم.

إضافة إلى ذلك، سيستمتع أعضاء البطاقة بالمزيد من الامتيازات المقدمة لأعضاء برنامج Marriott Bonvoy، التي تشمل 20% خصومات حصرية على خيارات المطاعم والمقاهي في الفنادق المشاركة في برنامج Marriott Bonvoy داخل المملكة.

بطاقة Marriott Bonvoy أمريكان إكسبريس الائتمانية هي بطاقة بالدولار الأمريكي، ودون رسوم صرف عند الإنفاق بالريال السعودي. ويمكن لأعضاء هذه البطاقة الحصول على نقاط تصل حتى 5 نقاط من برنامج Marriott Bonvoy مقابل كل دولار أمريكي (أو ما يعادله من العملات الأخرى)، ويمكن لأعضاء البطاقة استبدال النقاط عبر العديد من الخيارات مثل إتمام حجز فنادق Marriott Bonvoy حول العالم أو تحويل النقاط إلى أميال مع أكثر من 40 شركة طيران كبرى مع برامج Frequent Flyer، وغيرها الكثير من الخيارات المميزة.

وبمناسبة إطلاق البطاقة ولفترة محدودة سيحصل الأعضاء الجدد على ضعف النقاط الترحيبية 60,000 نقطة، وذلك عند إنفاق 3,000 دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة الأولى. كذلك سيحصل الأعضاء على ترقية تلقائية لفئة النخبة الفضية من برنامج Marriott Bonvoy، التي تتضمن العديد من المميزات مثل الحصول على 10% نقاط إضافية، وكذلك أولولية تسجيل المغادرة المتأخرة وغيرها الكثير، بينما سيتم ترقية أعضاء البطاقة إلى فئة النخبة الذهبية عند إنفاق 30,000 ألف دولار أمريكي أو أكثر سنوياً ويحصل أعضاء هذه الفئة على العديد من المميزات منها 25% زيادة على النقاط المكتسبة.

وعلّق الرئيس التنفيذي في شركة أمريكان إكسبريس السعودية سعادة الأستاذ فهد بن مبارك القثامي قائلاً: «يتماشى إطلاق بطاقة Marriott Bonvoy أمريكان إكسبريس الائتمانية الجديدة، وهي الأولى من نوعها في المملكة مع استراتيجيتنا التي تهدف إلى تقديم أفضل المنتجات والخدمات وخيارات الدفع للعملاء، إذ نهدف دائماً في أمريكان إكسبريس السعودية إلى تقديم منتجات جديدة ومميزة تضيف لمسة فريدة وتمنح قيمة أفضل مقابل العمليات الشرائية وفي الوقت نفسه تلبي احتياجات أعضاء البطاقة بشكل مميز في ظل النمو المتواصل الذي يشهده قطاع السفر. تتمتع البطاقة بمميزات عديدة تجعل من تجربة الأعضاء تجربة غنية وبمستوى يتماشى مع أسلوب حياتهم، إذ تقدم البطاقة العديد من المكافآت في قطاع الضيافة، وتتيح للأعضاء كسب النقاط مقابل عمليات الشراء اليومية، التي يمكن استبدالها بإقامات فندقية في فنادق Marriott حول العالم وغيرها من التجارب الفريدة. ونحن نعمل بوتيرة متواصلة لتطوير خدماتنا واستكشاف أفضل الوسائل التي تمكّننا من تحسين وإثراء تجربة أعضاء البطاقات، وتسعدنا الشراكة مع Marriott Bonvoy، لمواصلة تحقيق استراتيجيتنا وتوفير خدمات استثنائية لهم، أينما ذهبوا».

من جهته قال نيل جونز، الرئيس التنفيذي لشؤون المبيعات والتسويق في أوروبا، والشرق الأوسط وأفريقيا لدى Marriott العالمية: "يسرنا التعاون مع أمريكان إكسبريس السعودية، لنقدم لأعضاء برنامج Marriott Bonvoy، المزيد من الطرق لكسب نقاط برنامج Marriott Bonvoy في فنادقنا في المملكة وعبر مجموعتنا الواسعة النطاق من الفنادق والمنتجعات وتأجير المنازل والوحدات على مستوى العالم. وتُعتبر هذه الشراكة خطوة توسعية في إطار شراكتنا القائمة مع أمريكان إكسبريس، وليس ذلك فقط، بل تعكس استراتيجيتنا المحلية المتميزة التي تركز على تحقيق قيمة إضافية لأعضائنا في المملكة. ونحن متحمسون لانضمام المزيد ليكونوا أعضاء البطاقات في المملكة، والبدء باستخدام بطاقاتهم لكسب النقاط والاستمتاع بالتجارب التي توفرها فنادقنا الاستثنائية والرائعة ومنازلنا ووحداتنا حول العالم، إلى جانب فرصة تحقيق تجارب قيّمة لا تقدر بثمن من خلال برنامج Marriott Bonvoy Moments.

صُممت بطاقة Marriott Bonvoy أمريكان إكسبريس الائتمانية بأسلوب خاص لتلبية رغبات أعضاء البطاقات في المملكة العربية السعودية، وتعزيز تصنيف حالة العضوية في برنامج Marriott Bonvoy، وتوفير عالم من التجارب المميزة. ويمكن لكل الراغبين بالسفر والتنقل داخل المملكة، تجربة مجموعة Marriott Bonvoy المتواجده في معظم المناطق والتي تتضمن أكثر من 30 فندقاً للعلامات التجارية ذات الشهرة العالمية مثل The Ritz-Carlton، و The Luxury Collection، و JW Marriott، و Sheraton، وفنادق Marriott، وفنادق Aloft.

وتشمل مزايا بطاقة Marriott Bonvoy أمريكان إكسبريس الائتمانية رصيد بقيمة 100 دولار أمريكي، الذي يمكن استخدامه للمشتريات المؤهلة خلال الإقامة التي تصل لمدة ليلتين أو أكثر في فنادق The Ritz-Carlton و St. Regis بجميع أنحاء العالم، وإقامة مجانية سنوية لليلة واحدة في فنادق Marriott Bonvoy، والدخول إلى صالات المطارات، والتأمين على السفر باستخدام البطاقة من أمريكان إكسبريس. كما يمكن لجميع أعضاء بطاقة Marriott Bonvoy أمريكان إكسبريس الائتمانية الحصول على رصيد 15 ليلة من ليالي النخبة سنوياً.

يمكن للعملاء معرفة المزيد عن المزايا الرئيسية لبطاقة Marriott Bonvoy أمريكان إكسبريس الائتمانية، من خلال زيارة صفحة منتجات Marriott Bonvoy أمريكان أكسبريس، والتقدم مباشرةً بطلب للحصول على البطاقة عبر هذا الرابط.