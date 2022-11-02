حققت «زين السعودية» نمواً بنسبة 109% في صافي أرباحها لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2022م مقارنةً مع الفترة نفسها من العام 2021، وقد بلغت الإيرادات 6.7 مليار ريال مع نهاية الربع الثالث من العالم 2022م.

وتعكس هذه النتائج استمرار المسار الإيجابي للأداء المالي في «زين السعودية»، والمدعوم بالأداء التشغيلي والاستثماري للشركة وتعزيز تجربة العملاء بأفضل وأحدث الخدمات الرقمية. مع استمرارها في تعميق تجربة الجيل الخامس (5G) لقاعدة عملائها من الأفراد وقطاع الأعمال والجهات الحكومية، وذلك بالتزامن مع عودة موسم الحج، كما عززت انتشار خدماتها ومنتجاتها الرقمية المبتكرة على مستوى المملكة لا سيما من خلال باقات تطبيق ياقوت الرقمية، كما أسهمت شركة «تمام للتمويل»، ذراع «زين السعودية» للتقنية المالية في تعزيز الإيرادات بفضل الإقبال الكبير الذي شهدته خلال الفترة المذكورة.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لـ«زين السعودية» المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: «تشكل نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام 2022م استكمالاً للمنحنى التصاعدي على المستويات المالية والتشغيلية والتطويرية. وهذه النتائج هي أيضاً دليل على الموثوقية والجاذبية التي نتمتع بها في «زين السعودية» لدى كافة فئات العملاء، إذ باتت خياراً مفضلاً لخدمات الجيل الخامس (5G) والمنتجات والتطبيقات التقنية والرقمية المرتكزة على الابتكار والكفاءة، وممكناً لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم. وقد تابعنا خلال الربع الثالث من العام الحالي تعميق تجربة الجيل الخامس (5G) وترقية البنية التحتية الرقمية للشركة لتخدم الأفراد وقطاع الأعمال إلى المشاريع العملاقة في المملكة وتسهم بفاعلية في نقل المملكة إلى عوالم التقنيات المستقبلية وتوفير أسرع خدمة إنترنت وأكثرها كفاءة واعتمادية. وقد حرصنا على متابعة الاستثمارات النوعية للارتقاء بقطاع الاتصالات والخدمات الرقمية على مستوى المملكة ككل، وسنكثف جهودنا لتطوير الحلول التمويلية التي سنقدمها للعملاء إذ إننا متفائلون بمستقبل شركة تمام للتمويل وفرص النمو الكبيرة المتاحة أمامها. وكما حرصنا على مواصلة استقطاب أحدث التقنيات وتوطينها في المملكة، كذلك عملنا خلال الربع الثالث من العام 2022م على تكثيف جهودنا لدعم الكفاءات الوطنية والطاقات الشابة وتوفير فرص العمل والتدريب لهم. فشاركنا في معرض خطوة للتوظيف الثامن الذي شكل منصة لنا للتواصل المباشر مع المواهب الشابة واكتشاف قدراتهم الكامنة وتوظيفها في توطين قطاع الاتصالات في المملكة».

يذكر أن «زين السعودية» عززت أخيراً حضورها في مجال الرياضات الإلكترونية على المستوى الإقليمي، إذ أطلقت بالشراكة مع «بلاي هيرا العالمية» منصة PLAYHERA MENA للرياضات الإلكترونية في أسواق الشرق الأوسط، التي تتخذ من المملكة مقراً لها، بهدف توفير بيئة ملائمة للمبدعين ومصممي المحتوى، وتطوير ورعاية المواهب، وتعزيز قدرات محترفي الألعاب الإلكترونية. كما واصلت جهودها في مجال تحقيق الاستدامة البيئية وتمكين الاقتصاد الدائري، حيث كانت من أوائل الشركات المشاركة في دعم مبادرة «دوّر جهازك» مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية.