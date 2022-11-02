إن اختيار هاتف ذكي جديد ليس سهلاً كما كان من قبل. في الوقت الحاضر، تأتي الهواتف الذكيّة بتصميمات وأحجام مختلفة، مع الكثير من الميزات المختلفة، والأهم من ذلك بأسعار مختلفة. علاوة على ذلك، تفضيلات المستخدمين تختلف. يعطي البعض الأولوية للكاميرا والتصميم بينما قد يفضل البعض الآخر هاتفًا ذكيًا بسرعات شحن سريعة أو شاشات غامرة.

مهما كانت الحالة، يسعى كل جيل من سلسلة HUAWEI nova إلى تمثيل أيديولوجية قطعة تقنية مبتكرة تتميز بتصميم عصري وكاميرات قوية وأداء ممتاز وتقدم تجارب تفاعل ذكية. أحدث جوهرة من هواوي - هاتف HUAWEI nova 10 SE يُجسم تلك الأيديولوجية بنجاح. يُعرف هذا الهاتف الذكي بأنه الهاتف الذكي الأكثر أناقة بكاميرا عالية الوضوح بدقة 108 ميجابكسل وتقنية الشحن فائقة السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط، ويأتي هذا الهاتف الذكي بتصميم Star Orbit Ring وتصميم رفيع للغاية، وكاميرا عالية الوضوح بدقة 108 ميجابكسل مذهلة، وتقنية الشحن فائقة السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط. والعديد من الميزات الرائعة الأخرى.

إليكم لماذا نعتقد بأنه أفضل هاتف ذكي يمكنك الحصول عليه اليوم في المملكة العربية السعودية بسعر أقل من 1400 ريال سعودي

تصميم Star Orbit Ring فائق النحافة: جمال ساحر في تصميم مبدع

تشتهر سلسلة هواتف HUAWEI nova بألوانها العصرية وجمالياتها الأنيقة، ولا يُعد هاتف HUAWEI nova 10 SE استثناءً. يأتي باللون المبتكر، اللون رقم 10 – Colour No. 10، واللون الأسود النجمي – Starry Black والأخضر النعناعي – Mint Green. اللون رقم 10. يصور جماليات رائعة وأنيقة. يلمع تصميم Star Orbit Ring ويضيء تحت الأضواء، مع لمعة شبيهة بالماس. الميزة الأخرى التي تبرز في تصميم الهاتف هي عملية Starry Flash Craft الخاصة بالغطاء الخلفي، والتي تتميز بتقنية معالجة الحصى الخاصة، وسطح غير لامع يشبه الكريستال، ينتج عنه مظهر وإحساس بلوري. يوضح لنا هاتف HUAWEI nova 10 SE أنه في بعض الأحيان تصبح القلة في الواقع كثرة. مع تصميم فائق النحافة ووزن يبلغ 184 جم وسُمك 7.39 مم فقط، من المؤكد أن الهاتف سينزلق في الجيوب وراحة ايادي المستخدمين بكل سهولة.

كاميرا عالية الوضوح بدقة 108 ميجابكسل: تسليط الضوء على الجمال من حولك

تتميز وحدة الكاميرا الخلفية على هاتف HUAWEI nova 10 SE بنظام تصوير مجال بتنسيق RAW بدقة 108 ميجابكسل يشتمل على كاميرا رئيسية عالية الدقة بدقة 108 ميجابكسل، وكاميرا ذات زاوية تصوير عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا عمق، بالإضافة إلى كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. توفر خوارزمية ميزة الاندماج متعدد الإطارات للهاتف في مجال RAW أداءً متعدد الاستخدامات عبر مجموعة واسعة من سيناريوهات التصوير. سواء في الداخل أو في الهواء الطلق، أو في بيئة مظلمة أو إضاءة منخفضة في الخلفيات، فإن هاتف HUAWEI nova 10 SE يتفوق دائمًا.

بفضل المستشعر فائق الدقة على هاتف HUAWEI nova 10 SE القادر على جمع المزيد من الضوء. يضمن التماسك بين خوارزمية الانصهار متعدد الإطارات في مجال RAW وتقنية الحد من الضوضاء متعددة الإطارات المتقدمة أن الصور الملتقطة في بيئات الإضاءة المنخفضة تتميز بضوضاء أقل، وسطوع محسّن، بالإضافة إلى نطاق ديناميكي متزايد، لمزيد من التفاصيل في جميع المجالات. علاوة على ذلك، عند تمكين وضع الدقة عالية الوضح - HDR، تتميز الصور الشخصية الملتقطة في بيئات الإضاءة الخلفية بمستوى عالٍ من الوضوح.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم هاتف HUAWEI nova 10 SE ميزة Dual-View Video، والتي تسمح لك بتصوير المشاهد مع عرض الشاشة منقسمة، والتقاط ردود أفعالك بينما تكشف المشهد أمامك - منظورتان في نفس الوقت. هناك أيضًا ميزة التسجيل الأمامي / الخلفي المستمر التي تقوم بالتبديل بسلاسة بين الكاميرات الأمامية والخلفية، لضمان بقاء اللقطات دون انقطاع وتسجيل كل شيء في ملف فيديو واحد، التي تجعل إنشاء المحتوى ومشاركته أمرًا سهلاً وخاليًا من الهموم.

أخيرًا، مع ميزة Remote Shutter، يمكنك إقران هاتف HUAWEI nova 10 SE بسلاسة مع ساعة HUAWEI WATCH 3 وسلسلة ساعات HUAWEI WATCH GT / FIT وسلسلة أساور HUAWEI Band، التي تتيح لك التقاط الصور عن بُعد عبر منتج يمكن ارتداؤه والبقاء في الصورة التي تلتقطها، دون الحاجة إلى طلب المساعدة من شخص غريب ليلتقط لك صورة.

تقنية الشحن فائقة السرعة من هواوي - HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط

يدعم هاتف HUAWEI nova 10 SE تقنية HUAWEI SuperCharge بقدرة 66 واط ويأتي ببطارية تدوم طويلاً بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة. مع مضخة شحن مزدوجة الجهد جديدة تمامًا وتقنيات البطارية ثلاثية علامات التبويب، يمكنك شحن البطارية إلى أقصى سعة في أقل من 38 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم البطارية المشحونة بالكامل ما يصل إلى 12 ساعة متتالية من بث الفيديو عبر الإنترنت، التي تمنح المستخدمين راحة البال عندما يتواجدون خارج المنزل.

فيما يتعلق بالألعاب، يأتي هاتف HUAWEI nova 10 SE مزودًا بخاصية Touch Turbo 2.0، والتي تعزز استجابة لمس الشاشة، بالإضافة إلى تقنية اللمس الفائق بمقدار 10 نقاط، ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 270 هرتز لضمان تسجيل جميع اللمسات السريعة متعددة الأصابع.

شاشة OLED HUAWEI FullView مقاس 6.67 بوصة

يأتي هاتف HUAWEI nova 10 SE مزودًا بشاشة OLED HUAWEI FullView مقاس 6.67 بوصة تدعم تعديلات السطوع التلقائية بمستوى 10K، والتي تقوم بمعايرة سطوع الشاشة وفقًا لظروف الإضاءة. يتم أيضًا تقليل وحدات البكسل الفرعية الزرقاء داخل الصور من خلال تدخل الأجهزة والبرامج المتطورة، مما يقلل من إجهاد عينيك في الليل. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف إشعارات Always-on-Display (AOD)، مما يعني أنك ستشاهد الإشعارات الأساسية مثل الوقت ومستوى البطارية حتى إن كانت الشاشة مغلقة. يدعم هاتف HUAWEI nova 10 SE أيضًا شاشة P3 ذات التدرج اللوني الواسع، والتي تقدم ألوانًا سينمائية زاهية، مع تباينات قوية بين مناطق الضوء الفاتح والداكن. أخيرًا، يدعم هذا الهاتف الذكي من الفئة المتوسطة المدى شاشة بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 270 هرتز، مما يضمن استجابة عالية للمس، سواء كان المستخدمون يتصفحون الويب أو يشاهدون مقاطع الفيديو أو يقومون بعمليات مثل إيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا.

تجربة مستخدم ملهمة ورؤية

بفضل ميزات الجهاز الفائق - Super Device، قامت هواوي بدمج قوائم مختلفة في لوحة التحكم بضغطة بسيطة، ويمكن للمستخدمين استكشاف لوحة التحكم والوصول السريع إلى تشغيل الصوت وإعدادات Wi-Fi و Bluetooth، بالإضافة إلى تسهيل التحكم في أجهزة متعددة كما لو كانت تتحكم في جهاز واحد فقط.

مع وظيفة نظام الملفات الموزعة – Distributed Files، يمكن لهاتف HUAWEI nova 10 SE أن يعمل أيضًا كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين الوصول إلى الملفات التي يريدونها بسهولة أكبر من أي وقت مضى. هذا يعني أنه عندما يقوم المستخدمون بصياغة رسالة بريد إلكتروني على جهاز الحاسوب، يمكنهم إضافة ملفات الهاتف الذكي كمرفق أو عندما يرون الصورة التي يحبونها عند تصفح الإنترنت على جهاز الحاسوب، يمكنهم حفظ تلك الصورة مباشرةً على الهاتف الذكي. باستخدام هاتف HUAWEI nova 10 SE، يمكن للمستخدمين أيضًا تحويل مكالمات MeeTime إلى تلفاز HUAWEI Vision الذكي وإجراء المكالمة من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت. يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة شاشتهم بسهولة أثناء مقطع فيديو وحتى تحديد الأماكن الرئيسية لعرض الأفكار المهمة مباشرةً.

يتضمن هاتف HUAWEI nova 10 SE خدمات مفيدة ومتميزة مثل Petal Search و Petal Maps و HUAWEI Video و HUAWEI Browser و GameCenter والمزيد. يأتي أيضًا مثبتًا مسبقًا مع AppGallery - ثالث أكبر متجر للتطبيقات في العالم، حيث يمكنك تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية.

قد يجد المرء صعوبة في العثور على هاتف ذكي به ميزات أفضل وبسعر أقل من 1399 ريالاً سعودياً، ولهذا السبب نعتقد أن هاتف HUAWEI nova 10 SE هو خيار رائع.

متجر تطبيقات AppGallery

يتوفر متجر تطبيقات AppGallery الموثوق والمبتكر وسهل الاستخدام والآمن على سلسلة هواتف HUAWEI nova 10 Series، حيث يتمكن المستخدمون من التنقل بسهولة والاستكشاف والعثور على وتحميل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة.

السعر والتوفر في السعودية

يتوفر هاتفHUAWEI nova 10 SE الآن في المملكة العربية السعودية باللون رقم Starry Silver، والأخضر النعناعي – Green Mint، والأسود النجمي – Starry Black بسعر 1399 ريالاً سعودياً, بينما يتوفر هاتفHUAWEI nova 10 Pro بلون Starry Silver ولون Starry Black بـسعر 2599 ريالاً سعودياً، ويتوفر هاتفHUAWEI nova 10 باللون رقم Starry Silver و Provence و Starry Black بسعر 1999 ريالاً سعودياً من منصات هواوي عبر الإنترنت بالإضافة إلى تجار التجزئة المعتمدين.