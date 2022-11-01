تلبية لدعوة من قبل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، توجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر الدكتور محمد شاكر إلى المملكة اليوم (الثلاثاء)؛ وذلك لبحث ودعم مجالات التعاون بين البلدين.

وأكد شاكر عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع المملكة العربية السعودية، وأن تنشيط العلاقات السعودية - المصرية تحتل مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية في كلا البلدين، مبيناً أنه سيتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الطاقة بصفة عامة، ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة، وكذلك الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وكيفية الاستفادة منه في التصنيع والتصدير، فضلاً على متابعة الجدول الزمنى لمشروع الربط الكهربائي بين الجانبين، موضحاً أن هذا المشروع يأتي تتويجاً لعمق العلاقات بين الرياض والقاهرة عبر التاريخ.

وأضاف وزير الكهرباء المصري أن مشروع الربط الكهربائي يؤكد ريادة البلدين في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لهما، ولبلدان الوطن العربي أجمع، باعتبار الربط بينهما سيكون نواة لربط كهربائي عربي، كما يمثل المشروع ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء، وهو ما يؤكد على توجيهات قيادتي البلدين لزيادة حجم التعاون بين البلدين الشقيقين.