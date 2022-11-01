أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس، استمرار الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بالارتفاع، مسجلاً نمواً 8.6% خلال الربع الثالث من 2022، مقارنة بالربع المماثل من 2021. وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، في تقرير لها، أن النمو الإيجابي للاقتصاد السعودي في الربع الثالث من العام الحالي، يعود إلى الارتفاع المسجل في الأنشطة النفطية بنسبة 14.5% على أساس سنوي، إضافة إلى الارتفاع المحقق في الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.4%.وذكرت الهيئة، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفع بنسبة 2.6% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بالربع السابق من 2022، وحققت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 5.8%، إضافة إلى نمو الخدمات الحكومية بنسبة 1.1%، كما حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بلغ 0.2% على أساس ربعي.يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نما بنسبة 11.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.