كشف رئيس اللجنة الوطنية للمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، في اتحاد الغرف السعودية كريم العنزي، أن أسعار الذهب في السعودية باتت في متناول الجميع، بعد الهدوء الذي شهدته الأسعار في الأسواق خلال الفترة الماضية، بعد أن شهدت الأسعار انخفاضاً تراوح بين 5 – 10% منذ بداية العام الحالي 2022.وقال إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأخير بمدينة جدة التطورات الحالية والخطة المستقبلية التي تشهدها سوق الذهب والمجوهرات، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بزيارة استطلاعية إلى عدد من أسواق الذهب في عروس البحر الأحمر، وكرمت اللجنة 3 شخصيات لعبت دوراً بارزاً في التطور الذي يشهده القطاع بجدة، هم فيضي الحاشدي شيخ الصاغة، ونائبه على باطرفي، وعضو اللجنة الوطنية الدكتور عبدالغني الصائغ.وأشار نائب رئيس اللجنة الوطنية لتجارة المعادن النفيسة والأحجار الكريمة علي باطرفي الكندي، إلى أهمية الزيارات التي جرت للأسواق في جدة، والتي كشفت حجم رواج المنتج السعودي وتميزه في الآونة الأخيرة، مؤكداً وجود أكثر من 850 معرضاً تجارياً منتشرة في 16 موقعاً ومركزاً تجارياً في العروس، تقدم تشكيلات إبداعية مبتكرة تناسب جميع الأذواق.ورحب راعي اللقاء محمد المصعبي برئيس اللجنة الوطنية والأعضاء خلال زيارتهم لمدينة جدة وجولاتهم الميدانية على الأسواق والمواقع الجديدة، مؤكداً أن سوق الذهب والمجوهرات يشهد نقلة نوعية تعزز من مكانة المملكة على خارطة صناعة الذهب والمجوهرات بالمنطقة.من جهته، أكد المدير التنفيذي لإحدى الشركات عصام الإشرفي أن السوق السعودية تعد من أهم الأسواق في المنطقة وتشهد معدلات نمو جيدة، مشيراً إلى أن الاجتماعات الدورية لتجار الذهب والمجوهرات تهدف إلى خلق بيئة استثمارية ناجحة في المملكة.