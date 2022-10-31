منذ القرن التاسع عشر كانت تُعرف سويسرا بأنها وجهة رائدة لإعادة التأهيل. وقد تم اكتشاف أن هواء الجبال النقي له تأثير علاجي على أمراض الرئة منذ أكثر من 200 سنة. ومنذ ذلك الحين، تطورت سويسرا لتصبح بلداً للطب من الدرجة الأولى بجمالها الطبيعي البكر وهوائها النظيف وبنيتها التحتية الطبية الحديثة مع خدمة عملاء استثنائية. حيث تشكّل العيادات والمستشفيات السويسرية أساس الأداء الطبي الدولي المتميز جنباً إلى جنب مع الطبيعة الرائعة.

خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الحالي، يقوم 8 ممثلين عن المشافي والعيادات السويسرية بإشراف هيئة السياحة السويسرية بزيارة الهيئات السعودية والمستشفيات وشركات التأمين الصحي لتحسين العلاقات بين سويسرا والمملكة العربية السعودية وتعزيزها. وتشمل هذه الزيارة اجتماعات وفعاليات وورش عمل في الرياض وجدة.

فقد احتلت سويسرا المرتبة الأولى كأفضل نظام رعاية صحية في أوروبا، وفقاً لمؤشر المستهلك الصحي الأوروبي لعام 2018. حيث تتمتع سويسرا بسمعة طيبة للتميز في مجال الرعاية الصحية، وكان نظام الرعاية الصحية الفريد الخاص بها، الذي أبرزته إمكانية الوصول والنتائج والتمويل القوي ومجال الخدمات ومدى انتشارها، حاسماً في اختيار البلد لأعلى درجة.

5 أسباب لاختيار سويسرا مركزاً رائداً للعلاج الطبي

• يتلقى كبار المتخصصين الطبيين في سويسرا أعلى مستوى من التدريب؛ إذ تشارك الجامعات والمستشفيات وشركات الأدوية المعرفة لصالح المرضى.

• مجموعة جيدة من العلاجات؛ تقدم المستشفيات السويسرية مجموعة كبيرة من العلاجات، من الجراحة وأمراض النساء والتوليد إلى إعادة التأهيل والوقاية.

• أوقات الانتظار القصيرة؛ يمكن الوصول إلى الخدمات الطبية بسرعة وسهولة بفضل الكثافة العالية للأطباء والمستشفيات.

• الخصوصية والسرية مهمة للغاية بالنسبة للسويسريين. حتى المشاهير المشهورون يمكنهم التنقل بكل حرية في الأماكن العامة. كما يتم التركيز بشكل كبير على السرية الطبية.

• الخدمة الممتازة، إضافة إلى الرعاية الطبية الفائقة، إذ تقدم المستشفيات الخاصة السويسرية أيضاً نفس مستوى الخدمة الذي يقدمه فندق مصنّف «5 نجوم»، مع وجود فريق متخصص من المستشارين لتنظيم كل جانب من جوانب رحلة العلاج للمريض الأجنبي.

العيادات التالية هي جزء من الوفد السويسري الذي يزور المملكة العربية السعودية هذا الشهر:

كلينيك الألب:

https://www.myswitzerland.com/alpes

هي منشأة طبية مرخصة بالكامل للمرضى الداخليين، تقدم خطط تعافي مصممة خصيصاً لعلاج الإدمان ومشاكل الصحة العقلية الأخرى. يتم تقديم خدماتهم في بيئة طبيعية وفاخرة وسرية للغاية.

تقع هذه المنشأة في جبال الألب السويسرية بالقرب من مونترو، وتحيط بها الجبال والغابات وتطل بشكل لا يصدق على بحيرة جنيف. يخضع مرضى مشفى الألب لفحص طبي كامل وتقييم نفسي ومجموعة من الاختبارات الغذائية التي ستسمح للفريق متعدد التخصصات بتصميم خطة علاج شخصية؛ وسوف توضع هذه الخطة ذاتها في بيئة خاضعة للرقابة، ما يزيد فرص التعافي إلى أقصى حد.

كلينيك لابريري:

https://www.myswitzerland.com/prairie

تقع كلينيك لابريري في مونترو، بين جبال الألب وشواطئ بحيرة جنيف. مع وجود الأطباء والمعالجين تحت سقف واحد، وتهدف إلى مساعدة الناس على عيش حياة صحية ممتازة، والعيادة مجهزة بأحدث التقنيات مع منتجع صحي طبي حائز على جوائز، كما تقدّم كلينيك لابريري نهجاً شاملاً للرعاية الصحية والرفاهية جنباً إلى جنب مع تقاليد الضيافة السويسرية الفاخرة.

جراند ريزورت باد راجاز:

https://www.myswitzerland.com/clinic-badragaz

جراند ريزورت باد راجاز - المصدر الحقيقي للصحة والحيوية. فمنذ عام 1242. يُعتبر منتجع الصحة والعافية من الدرجة الأولى موطناً لواحد من أفضل مراكز الرعاية الصحية والتغذية في أوروبا. حيث يستخدم الأطباء والمعالجون فلسفة صحية شاملة وفريدة من نوعها لدعم الضيوف في نجاح رحلتهم الصحية. كما تُعدّ عيادة باد راجاز، المتخصصة في علاج حالات النقاهة في مجالات الجهاز العضلي الهيكلي والأورام الداخلية والعصبية، جزءاً لا يتجزأ من منتجع جراند ريزورت باد راجاز.

مستشفى دو لا تور:

https://www.myswitzerland.com/delatour

يتم تقديم رعاية طبية عالية التخصص في مستشفى دو لاتور، مع برامج مخصصة تم تطويرها لتلبية احتياجات كل مريض وعائلته. حيث تقوم فرقنا المتخصصة بتصميم مسارات علاجية مخصصة في الطب الرياضي وجراحة العظام والأورام والبدانة. كما نقدم أحدث برامج الوقاية من الأمراض التي تعزز صحة ورفاهية المرضى الذين يعتبرون صحتهم أولوية.

عيادة إعادة التأهيل زيلشلاخت:

https://www.myswitzerland.com/rehaklinik-zihlschlacht

تُعدّ عيادة إعادة التأهيل زيلشلاخت واحدة من العيادات الرائدة في العالم لإعادة التأهيل العصبي. وهي موجهة نحو إعادة التأهيل المستهدفة للأشخاص الذين يعانون من إصابات الدماغ والأعصاب بعد السكتة الدماغية أو التصلب المتعدد أو مرض باركنسون أو بعد إصابة الدماغ. كما أنّ مفهوم العلاج الشامل بما في ذلك النهج بمساعدة الروبوت، يعطي نتائج علاجية ممتازة.

مستشفى زيوريخ الجامعي:

https://www.myswitzerland.com/university-hospital

يُقدّم مستشفى زيورخ الجامعي رعاية طبية متقدمة وعلاجاً متطوراً في قلب مدينة زيوريخ وفي مطار زيوريخ. كما أننا نتعامل مع المشكلات الصحية باستخدام نهج متعدد التخصصات يعتمد على أحدث الأبحاث الطبية.

فالد هوتيل هيلث والتميز الطبي:

https://www.myswitzerland.com/waldhotel-buergenstock

يقع فندق فالدهوتيل في أحد أكثر المنتجعات الألبية في سويسرا وهو منتجع بورجينشتوك. فهو يجمع ما بين الملاذ الصحي الشامل مع ملاذ الرعاية الطبية في بيئة فندقية فاخرة. وباعتباره غارقاً وسط غابات جبال الألب المحيطة، يكشف فندق فالدهوتيل عن نفسه لمن يسافرون للهروب من المألوف، كمساحة للعافية والرفاهية والاسترخاء والشفاء والتأمل.