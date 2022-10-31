تنطلق فعاليات مؤتمر ومعرض «سيملس السعودية» في الرياض يومي (الأربعاء والخميس)، القادمين تحت شعار «مستقبل المدفوعات بالمملكة»، وبشراكة إستراتيجية مع «المدفوعات السعودية»، وذلك برعاية محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد المبارك، بمشاركة أكثر من 250 شركة محلية ودولية، وأكثر من 75 شركة تقنية ناشئة. ويحتوي المؤتمر على عدد من الجلسات الحوارية بمشاركة 200 متحدث من خبراء كبرى الشركات المحلية والعالمية.ويهدف المعرض المصاحب للمؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات والتقنية المالية (فنتك)، وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، إذ يتخلل ذلك استعراض لمستقبل المدفوعات بالمملكة وأبرز حلولها، فيما تستعرض «المدفوعات السعودية» المملوكة بالكامل للبنك المركزي السعودي أبرز تقنيات المدفوعات الإلكترونية الحالية والمستقبلية، بما يضمن تعزيز فرص تبني هذه التقنيات، وتطوير قطاع المدفوعات المالية، وتمكين التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة، والإسهام في دعم نمو الاقتصاد الرقمي الذي تعيشه المملكة.وأكد المدير التنفيذي «للمدفوعات السعودية» عبدالعزيز العفالق أهمية الحدث ودوره الفاعل في تمكين الحلول المبتكرة في قطاع التعاملات المالية، مفيداً أن شراكة المدفوعات السعودية الإستراتيجية للمؤتمر تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة الريادية في القطاع المالي إقليمياً ودولياً، وتنظيم معارض بهذه القيمة ينعكس بشكل واضح على تنامي فرص التطوير والابتكار، بهدف تعزيز استخدام هذه التقنيات لدفع التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد. وفي المملكة التي تعيش نمواً كبيراً في جميع المجالات، تأتي أهمية إقامة معرض سيملس السعودية لتعزيز هذه الفرص وزيادة نمو قطاع المدفوعات.يذكر أن مؤتمر «سيملس» يعد أحد أكبر المؤتمرات الدولية المتخصصة في مجال المدفوعات، حيث يُقام على مدار 23 عاماً بوصفه ملتقى للخبراء والمختصين، يعد الحدث المتخصص في مجال المدفوعات بشكل عام، ويغطي أحدث الابتكارات والفرص المستقبلية في قطاع المدفوعات، والتقنية المالية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة.