تزامنا مع يوم الادخار العالمي الذي يوافق 31 أكتوبر من كل عام، وقع مصرف الراجحي مع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقيتي تعاون لتقديم الخدمات الادخارية لعملاء برنامج زود الادخاري وبرنامج زود الاجيال الادخاري.

ووقع الاتفاقيتين الرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد المقبل، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد.

وتهدف الاتفاقيتان لتقديم الخدمات المالية الادخارية لمشتركي برنامج زود الادخاري وبرنامج زود الاجيال الادخاري وتوسيع الخيارات أمام عملاء مصرف الراجحي حيث تم اعتماد المصرف امتداد لاتفاقيات بنك التنمية الاجتماعية السابقة.

ويعد برنامج «زود» الادخاري باكورة البرامج الادخارية التي قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاقها في عام 2018، ويهدف إلى تشجيع الأسر على الادخار كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث يحرص بنك التنمية الاجتماعية عبر البرنامج على رفع نسبة مدخرات الأسر من 6% إلى10% من إجمالي دخلها، ويمثل البرنامج أحد مبادرات البنك ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى دعم الركائز الأساسية للبنك المتمثلة في تعزيز الثقافة المالية، وتطوير البرامج والمنتجات الادخارية، وبناء عادات ادخارية تسهم في تعزيز الوعي المالي.

ويحرص مصرف الراجحي باستمرار على تشجيع ثقافة الادخار ولديه برامج مميزة للادخار، مثل حساب المستقبل الإدخاري الذي يعد خطة ادخارية إلكترونية تتيح للعميل تحديد مدة الادخار، وكذلك مبلغ شهري محدد يتم ادخاره، ويتم خلال فترة الادخار استثمار الأموال من خلال مجموعة الخزينة في محافظ مالية منخفضة المخاطر بناء على مدة الادخار المستهدفة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمزكى عنها مقابل أفضل هوامش ربح متوقعة، وكذلك برامج الحماية والادخار التي تم تطويرها وإعادة اطلاقها عام 2020 -بالشراكة مع شركة تكافل الراجحي- مع آليات تسويق جديدة تشجع العملاء على الاستفادة من هذه البرامج المتنوعة وتحقق انتشارا أكبر لهذا المبدأ وذلك توافقا مع رؤية المملكة 2030 الذي وضعت من ضمن أهدافها رفع مستويات الادخار لدى الأسر السعودية.

ويتم تقديم المنتج من خلال مجموعة من الخطط الادخارية التي تتوافق مع الأهداف المختلفة للعملاء مثل الاستثمار، التقاعد، تعليم/زواج الأبناء.