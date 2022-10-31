أعلنت وزارة المالية التقرير الربعي الثالث لأداء الميزانية العامة للدولة، من السنة المالية 1444/1443 (2022)، بإيرادات بلغت 301.869 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات 287.726 مليار ريال، ليسجل الفائض 14.143 مليار ريال.

ووفقا للتقرير الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، فقد بلغ إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 نحو 950.192 مليار ريال، وبلغت المصروفات 800.651 مليار ريال، بفائض بلغ 149.541 مليار ريال.

وبلغت الإيرادات النفطية في الربع الثالث من العام الحالي 229.023 مليار ريال بارتفاع 55% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث من العام الحالي 72.845 مليار ريال بانخفاض 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2022، بلغت الإيرادات النفطية 663.087 مليار ريال، بارتفاع بنسبة 67% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 287.106 مليار ريال، بانخفاض 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.