أعلن البنك الأهلي السعودي عزمه المساهمة في استثمار مالي في مجموعة كريدي سويس بما يصل إلى 1.50 مليار دولار تمثل ما يصل 9.9% من حصة المجموعة.سيكون هذا الاستثمار في كريدي سويس جزءاً من المحفظة الاستثمارية الإجمالية لدى البنك الأهلي السعودي البالغة 68.7 مليار دولار، وبالتالي فإن هذه الشراكة ستشكل 2.2% من مجموع الاستثمار المبدئي للبنك الأهلي السعودي، و3.5% من إجمالي حقوق المساهمين و0.6% من إجمالي الأصول الموحدة.ويعتبر البنك الأهلي السعودي هذه الشراكة استثماراً جذاباً إذا تم النظر إليها من جهة خلق قيمة مضافه للمساهمين، نظراً لأن مضاعف القيمة الدفترية الملموسة لبنك كريدي سويس هو 0.24، والذي يعتبر أقل بكثير من مضاعف القيمة الدفترية الملموسة للبنك الأهلي السعودي.ولا يزال البنك الأهلي السعودي ملتزماً في ما يتعلق بمحفظته الاستثمارية ويحافظ على تركيزه في مواصلة سجله الناجح في عوائد الاستثمار القوية، كما أنه ليس لدى البنك الأهلي السعودي أي خطط حالية للاستثمار بما يتجاوز 9.9% من الأسهم في كريدي سويس، وسيتم تقييم أي استثمار مستقبلي بشكل مستقل حينها من خلال النظر بعناية في مزايا ذلك الاستثمار وبناءً على تأثيره المالي وعلى رأس المال وقدرته على خلق قيمة مضافه للمساهمين على المدى الطويل.وتعتبر هذه الشراكة الاستراتيجية إضافة جديدة لاستثمارات البنك الأهلي السعودي لا سيما أن الاستثمار المرتقب في كريدي سويس سيسهم في تحقيق عوائد مالية جذابة مستقبلاً.