أكدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عدم دقة التصريحات التلفزيونية المتداولة أخيراً بعدم وجود زيوت للسيارات قابلة للاستخدام لـ10 آلاف كيلومتر.

وأوضحت الهيئة أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية ألزمت المصنعين بوضع البيانات الإيضاحية التي تساعد المستهلك على معرفة المعلومات الخاصة بكافة المنتجات ومن بينها زيوت محركات السيارات.

وأشارت المواصفات السعودية إلى أن معظم الشركات المصنعة لمحركات السيارات تقوم بإجرا اختبارات أداء عديدة على أنواع وفئات الزيوت المختلفة وبالتالي توصي بتغيير الزيوت المعدنية في الظروف العادية والشاقة بعد قطع مسافة «3000 كم - 5000 كم» أو فترة زمنية 3 أشهر أو أيهما أقرب، أما الزيوت التصنيعية فقد أوصت معظم الشركات الصانعة بتغييرها في الظروف العادية والشاقة بعد قطع مسافة «10,000 كم - 12,000 كم» أو فترة زمنية 6 أشهر أو أيهما أقرب.

ونوهت «المواصفات السعودية» إلى ضرورة الأخذ في الحسبان العوامل المؤثرة والمرتبطة بفترات تغيير الزيوت مثل: تصميم المحرك، أسلوب القيادة، الظروف التشغيلية، الظروف البيئية المحيطة، نوعية الزيت المستخدم، أداء المحرك، نوعية الوقود المستخدم، نوعية فلتر الزيت المستخدم، مع ضرورة متابعة نظام مراقبة صلاحية زيت المحرك «مؤشر صلاحية الزيت».