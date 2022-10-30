أعلن البنك الأهلي السعودي (SNB) (1180) في 26 أكتوبر 2022، عن عزمه المساهمة في استثمار مالي في مجموعة كريدي سويس Credit Suisse Group AG (CSGN.SW) بما يصل إلى 1.50 مليار دولار تمثل ما يصل إلى 9.9%.

الأثر المالي للاستثمار:

سيكون هذا الاستثمار في كريدي سويس جزءاً من المحفظة الاستثمارية الإجمالية لدى البنك الأهلي السعودي البالغة 68.7 مليار دولار، وبالتالي فإن هذه الشراكة ستشكل 2.2% من مجموع الاستثمار المبدئي للبنك الأهلي السعودي، و3.5% من إجمالي حقوق المساهمين و0.6% من إجمالي الأصول الموحدة.

وحول التأثير المتعلق برأس المال، بوجود زيادة ملائمة فوق متطلبات رأس المال من المتوقع أن يكون للصفقة تأثير محدود بين 20-40 نقطه أساس على مدى السنوات الخمس المقبلة، نظرًا لقوة كفاية رأس المال لدى البنك الأهلي السعودي.

يعتبر البنك الأهلي السعودي هذه الشراكة استثمارًا جذاباً إذا تم النظر إليه من جهة خلق قيمة مضافه للمساهمين، نظرًا أن مضاعف القيمة الدفترية الملموسة (P/TBV) لبنك كريدي سويس هو 0.24x، والتي يعتبر أقل بكثير من مضاعف القيمة الدفترية الملموسة (P/TBV) للبنك الأهلي السعودي.

ولايزال البنك الأهلي السعودي ملتزماً فيما يتعلق بمحفظته الاستثمارية ويحافظ على تركيزه في مواصلة سجله الناجح في عوائد الاستثمار القوية. كما أنه ليس لدى البنك الأهلي السعودي أي خطط حالية للاستثمار بما يتجاوز 9.9% من الأسهم في كريدي سويس، وسيتم تقييم أي استثمار مستقبلي بشكل مستقل حينها من خلال النظر بعناية في مزايا ذلك الاستثمار وبناءً على تأثيره المالي وعلى رأس المال وقدرته على خلق قيمة مضافه للمساهمين على المدى الطويل.

شراكة تستهدف تعزيز قدرات البنك الأهلي السعودي على المدى الطويل:

وتُسهم هذه الشراكة في فتح آفاق جديدة لتعزيز قدرات البنك الأهلي السعودي الإستراتيجية والفنية بهدف تطوير منتجاته المصرفية الخاصة وإدارة الثروات والأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية في السعودية ومنطقة الخليج، وتزويد عملائه بأفضل الخدمات والمنتجات لتلبية حاجاتهم المالية من خلال الاستفادة من تبادل الخبرة والمعرفة بين كريدي سويس والبنك الأهلي السعودي.

وتعتبر هذه الشراكة الإستراتيجية إضافة جديدة لاستثمارات البنك الأهلي السعودي، لاسيما أن الاستثمار المرتقب في كريدي سويس سيسهم في تحقيق عوائد مالية جذابة مستقبلاً.

وقد صرح البنك الأهلي السعودي مسبقًا بأن «التركيز طوال هذا العام كان على تحقيق الوفورات التقديرية (synergy) مع مجموعة سامبا المالية وضمان التركيز على فرص النمو المستقبلية في السعودية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، وذلك كان ظاهرا في نتائجنا المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2022».

كما ذكر مسبقًا أنه «لن يكون هناك تركيز على التوسع الدولي وأن هذا الاستثمار يمثل بشكل فعال فرصة مالية ذات فوائد متوقعة تعزز قدرات البنك في إدارة الثروات وإدارة الأصول وتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية في السعودية ومنطقة الخليج، فضلًا عن تعزيز حصتنا السوقية».

والبنك الأهلي السعودي هو أحد البنوك الرائدة في السعودية مع قاعدة عملاء تتجاوز أكثر من 11 مليون عميل، إضافة إلى مزايا فريدة للمصرفية الخاصة. كما تعد السعودية واحدة من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا مع ازدهار ونمو مجال إدارة الثروات والأصول والمصرفية الخاصة. وتمثل الشراكة مع كريدي سويس إضافة فرص جديدة لتواكب الطلب المتزايد على هذه المنتجات والخدمات لعملاء البنك الأهلي السعودي في الخدمات المصرفية الخاصة.

وبما يتعلق في إدارة الثروات والأصول، يُعد الأهلي كابيتال أكبر مدير للأصول بالنظر إلى حجم الموجودات المدارة (AUM) في المملكة بقيمة 67 مليار دولار أمريكي. «ونعتقد أن التعاون مع مدير أصول عالمي رائد في المنتجات المختلفة يعزز وجودنا في مجال إدارة الأصول، وبشكل خاص، سيتم تبادل المعرفة والخبرات بين البنكين والاستفادة بخبراتنا في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، إضافة إلى الخبرات الموجودة لدى كريدي سويس».

أما بالنسبة للأنشطة المصرفية الشاملة والاستثمار، وفي ظل وجود خطط استثمارية كبيرة للحكومة والقطاع الخاص مع الطلب المتزايد لتمويل الاستثمارات في السعودية ومنطقة الخليج على نطاق أوسع، فإنه يتطلب وجود مصرف ذي قدرات استثمارية متكاملة ومتطورة، للوفاء بجميع متطلبات رأس المال والسيولة، وعلاوة على ذلك، تقديم الخدمات الاستشارية في عمليات الاندماج والشراء وإعادة الهيكلة وغيرها من المبادرات المالية الإستراتيجية.

ويلعب البنك الأهلي السعودي دوراً رئيسياً في التحول الاقتصادي للسعودية بهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي السعودي ودعم تحقيق رؤية السعودية 2030، إذ تتوافق إستراتيجيته مع الرؤية وبرامجها. وبفضل قدراته التمويلية الضخمة كأكبر مموّل مؤسسي، يساهم البنك الأهلي السعودي في تلبية تطلعات وطموحات المشاريع المستقبلية الداعمة لرؤية 2030. وقد وضع البنك رؤيته لكي يقدم مجموعة من الخدمات المالية والمصرفية الرائدة محلياً وإقليمياً. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://www.alahli.com/.