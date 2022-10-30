أعلنت الشركة المتحدة للمستلزمات المنزلية «نايس» افتتاح معرضها الجديد بشارع التحلية بمدينة جدة، وهي إحدى شركات مجموعة الفوزان القابضة، وأكبر شركة سعودية متخصصة في تجارة الأثاث المنزلي بالتجزئة ورائدة في المستلزمات المنزلية والأثاث، حيث يوفر المعرض الواحد ما يزيد على 5 آلاف منتج من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد، لتلبية مختلف أذواق عملائه وحاجاتهم المتنوعة.

وتم افتتاح المعرض يوم 22 سبتمبر من هذا العام، ويعد معرض «نايس» خطوة مهمة نحو تنفيذ خطط التوسع الاستراتيجي طويل الأمد التي تنتهجها الشركة تأكيداً لالتزامها بتقديم المنتجات لعملائها في مختلف مناطق المملكة من خلال زيادة عدد معارض «نايس» والتي يصل عددها إلى 13 معرضاً متواجدة في سبع مدن رئيسية، وتمنح المتسوقين مفهوماً جديداً للتسوق وفقاً لأسلوب «نايس» الإبداعي في عرض المنتجات وهو ما يجعلها منصة متكاملة للباحثين عن أفكار ومنتجات وأنماط جديدة لإثراء أناقة منازلهم. وأكثر ما يميز المعرض عن غيره هو تجربة التسوق المبتكرة التي تشجع زائريه على وضع بصمتهم الشخصية في ديكورات منازلهم من خلال المزج والتنسيق بين الأنماط والأقمشة والألوان والأشكال المختلفة من باقة المنتجات الخاصة التي أبدعت «نايس» في ابتكارها، فقد تألقت الشركة الرائدة بتصاميمها المذهلة والتي من خلالها تعكس جوهر الثقافة والإرث السعودي في المملكة والتي لا زالت تزين مختلف البيوت وتزيد من رونقها، بالإضافة إلى منتجات «نايس» الحديثة التي تواكب أحدث التصاميم وخطوط الموضة العالمية.

ويرتكز مبدأ معارض «نايس» في السعودية على تحقيق التكامل بين تصاميم «نايس» الفريدة والفاخرة في الأثاث والمستلزمات المنزلية والتي تحاكي ثقافة المجتمع السعودي، وبين تلك التصاميم العصرية المتألقة الأخرى ذات الذوق الرفيع والأداء العملي العالي. لم تكتف الشركة المتألقة باختيار المنتجات وبيعها فحسب، بل وتقوم بتصميمها ومراقبة عمليات التصنيع عالمياً لضمان جودة المنتجات ورضا العملاء.

تعتبر معارض «نايس» منصة متكاملة للباحثين عن أفكار ومنتجات وأنماط جديدة لإثراء أناقة منازلهم فهي تقدم تصاميم خلابة بأيدي سعودية ماهرة. ومنذ تأسيسها عام 2011، بدأت «نايس» العمل كأول متجر سعودي يوفر كل ما يتعلق بالمنزل من أثاث ومستلزمات من الألف إلى الياء، فعند زيارة أحدهم للمتجر من أجل شراء قطعة أو اثنتين من الأثاث ينتهي به المطاف بشراء أثاث المنزل بأكمله.

تتميز «نايس» أيضاً بتوظيفها فريق شراء محليا ذا خبرة عالية وخلفية متعددة الثقافات لبناء الجسور وتوطيد العلاقات بعملائها من مختلف الجنسيات والقادمين للتسوق في سبع مدن تمتد على المنطقة الشرقية والوسطى والغربية. كما تفخر الشركة بتوفير أفضل الخيارات التي تلهم جمال البيت السعودي التقليدي والعصري وحاجاته من أدوات المطبخ وتقديم الموائد، وأواني الطاولة والشاي والقهوة، والأثاث والديكور، ومستلزمات غرف النوم والحمام، وكل ذلك بأسعار مناسبة تلائم كل فئات المجتمع.

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