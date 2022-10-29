يرعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، (الأربعاء)، القادم حفل «جائزة العمل» بنسختها الثانية لمنشآت القطاع الخاص، التي تعد إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات، وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية، بما يرفع من مستوى التنافسية ويشجع القوى العاملة على العمل فيها.

وتتنافس أكثر من 10 آلاف منشأة على 24 جائزة في 3 مسارات رئيسية، وهي «مسار التوطين»، و«مسار بيئة العمل»، و«مسار المهارات والتدريب»، وشارك في استبانة ترشيح المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة أكثر من 200 ألف موظف.

يشار إلى أن اختيار هذه المسارات جاء لأهميتها الإستراتيجية، للإسهام في تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزهم على الالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميزة، وحث المنشآت للاستثمار في تنمية وتطوير كوادرها البشرية الوطنية، وزيادة معدل استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي.