أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، توظيف وإحلال 653 وظيفة صحية رسمية ووظائف برنامج التشغيل الذاتي للخدمات الصحية بالجامعة، وأنها ترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة.

ودعت من يجد في نفسه الكفاءة إلى التقدم عليها، مشيرة إلى أن التقديم سيكون لمدة 10 أيام، يبدأ اعتباراً من يوم الأحد 05/04/1444هـ الموافق 30/10/2022م الساعة (8.00 صباحاً) حتى يوم الثلاثاء 14/04/1444هـ الموافق 8/11/2022م الساعة (2.30 مساءً)، عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني فقط. www.iu.aedu.sa

وأوضح المتحدث باسم الجامعة الدكتور طفيل اليوسف، أن من شروط الالتحاق بهذه الوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حاصلاً على المؤهل المطلوب للتخصص المراد التقديم عليه من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم، على أن يرفق إثبات المعادلة من الوزارة، وأن يكون حاصلاً على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وأن يجتاز الاختبار العلمي الذي يجريه القسم المختص للترشح للمقابلة الشخصية، إضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

وشدد د.اليوسف على أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً، مشيراً إلى أن على المتقدم الاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها، وبعد تحديد الوظيفة المناسبة له يتقدم على الوظيفة بتعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

وأضاف أن تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة، سيؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائياً، متمنياً التوفيق للجميع.